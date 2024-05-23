В Свердловской области стали популярными туры выходного дня

Туры выходного дня набирают популярность в Свердловской области из-за стремления туристов в короткие сроки отдохнуть в регионе. Об этом рассказала Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу летнего туристического сезона.
«Туристы проводят в Свердловской области в среднем три с половиной дня. Именно поэтому одной из приоритетных задач программы „Туризм и индустрия гостеприимства“ является создание туров выходного дня для того, чтобы гости области успевали увидеть как можно больше», — рассказала Туканова. Также она сообщила, что 25 мая вновь начнет ходить рейсовый автобус до природного парка «Оленьи ручьи», маршрут предоставляет на выбор четыре направления, в одном из них предлагают экскурсию на водном трамвайчике.
В список популярных туристических направлений Свердловской области вошли Верхотурье — туда едут не только паломники, но и любители активного отдыха, Серебрянский камень и восхождение на Конжак (гора Конжаковский камень). Туканова отметила, что команда развития туризма в Свердловской области стремится обеспечить туристам безопасность и комфорт, а также закрыть все их потребности.
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