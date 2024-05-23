Сотрудники челябинского завода предложили школьникам собирать боеприпасы

Сотрудники оборонного завода «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) провели с учениками городских школ игру, в ходе которой научили детей собирать боеприпасы. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе предприятия.
«В ходе игры ребята отправились в виртуальное путешествие, посмотрев фильм о работе завода. Рассмотрели направления деятельности, которые встречаются на производстве. Ребята поработали сборщиками специзделий, а также поучаствовали в химической викторине», — уточнили в пресс-службе.
Игра прошла в школах № 16 и № 21 в рамках профориентационной акции, инициированной АО «Технодинамика», в структуру которой входит завод. Также она была приурочена к Дню химика, который будет праздноваться в стране 26 мая.
Завод «Пластмасс» занимается производством взрывчатых веществ и боеприпасов, а также их уничтожением. Организаторы рассчитывают, что в будущем ребята придут трудоустраиваться на предприятие.
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