23 мая 2024

Сотрудники челябинского завода предложили школьникам собирать боеприпасы

© Служба новостей «URA.RU»
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Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, снаряд химоружия, боеголовка
Завод специализируется на производстве боеприпасов Фото:

Сотрудники оборонного завода «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) провели с учениками городских школ игру, в ходе которой научили детей собирать боеприпасы. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе предприятия.

«В ходе игры ребята отправились в виртуальное путешествие, посмотрев фильм о работе завода. Рассмотрели направления деятельности, которые встречаются на производстве. Ребята поработали сборщиками специзделий, а также поучаствовали в химической викторине», — уточнили в пресс-службе.

Игра прошла в школах № 16 и № 21 в рамках профориентационной акции, инициированной АО «Технодинамика», в структуру которой входит завод. Также она была приурочена к Дню химика, который будет праздноваться в стране 26 мая.

Завод «Пластмасс» занимается производством взрывчатых веществ и боеприпасов, а также их уничтожением. Организаторы рассчитывают, что в будущем ребята придут трудоустраиваться на предприятие.

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Сотрудники оборонного завода «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) провели с учениками городских школ игру, в ходе которой научили детей собирать боеприпасы. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе предприятия. «В ходе игры ребята отправились в виртуальное путешествие, посмотрев фильм о работе завода. Рассмотрели направления деятельности, которые встречаются на производстве. Ребята поработали сборщиками специзделий, а также поучаствовали в химической викторине», — уточнили в пресс-службе. Игра прошла в школах № 16 и № 21 в рамках профориентационной акции, инициированной АО «Технодинамика», в структуру которой входит завод. Также она была приурочена к Дню химика, который будет праздноваться в стране 26 мая. Завод «Пластмасс» занимается производством взрывчатых веществ и боеприпасов, а также их уничтожением. Организаторы рассчитывают, что в будущем ребята придут трудоустраиваться на предприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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