В центре Екатеринбурга меняют дорогую плитку, которой стыдился мэр на 300-летии

На работы выделят 10,8 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Екатеринбурга приступили к замене разрушившейся плитки в Историческом сквере, которую укладывали в рамках подготовки к 300-летию. На портале госзакупок опубликован тендер.

Итоги аукциона мэрия подведет 31 мая. Победитель торгов должен будет закончить работы до 1 августа. Ему предстоит отремонтировать участки, которые определит заказчик — муниципальное предприятие «Зеленстрой». Сквер реконструировали в 2022 году, на это потратили 150 миллионов рублей. Плитка развалилась летом 2023-го — когда в сквер для установки главной сцены юбилея заехала многотонная техника. Покрытие не было рассчитано на такие нагрузки. Увидев гуляющую плитку за несколько дней до праздника, мэр Алексей Орлов и его зам Марина Фадеева (курировала подготовку к юбилею) были в ярости.

Несколько месяцев чиновники спорили, по какой схеме устранять все это. Позиция, что заменить плитку по гарантии (то есть за свои деньги) должен подрядчик, провалилась.

На этой неделе мэрия также объявила аукцион о замене плитки (на работы выделили 20 миллионов рублей) в сквере имени Попова возле губернаторской резиденции, который ремонтировали в конце 2018-го — в снегопады. Увидев разруху там, Орлов исключил сквер из маршрута, по которому водили почетных гостей 300-летия.

Плитка в Историческом сквере… Фото: Илья Московец © URA.RU

…а так выглядит плитка в сквере имени Попова Фото: Илья Московец © URA.RU