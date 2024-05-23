Свердловчанин, обвиняемый в истязании Далера Бобиева, оказался бойцом «Шторм Z»

Александр Наумов, муж опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в смерти приемного мальчика Далера Бобиева, выполнял боевые задачи в зоне проведения спецоперации в составе отряда «Шторм Z». После завершения судебных тяжб мужчина планирует вернуться на фронт. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам Наумов.
«У меня контракт с Минобороны на 10 лет. За моей спиной командировки в Сирию и Карабах. После начала спецоперации я выполнял боевые задачи в составе отряда „Шторм Z“. Был в 228 гвардейском мотострелковом полку. Когда закончатся все судебные разбирательства, я планирую вернуться к своим ребятам на фронт», — поделился Александр Наумов.
В июне 2023 года Екатеринбург был потрясен новостью о пропаже приемного сына Вероники Наумовой, мальчика по имени Далер Бобиев. Сотни волонтеров, силовиков и неравнодушных граждан приняли участие в поисковой операции. Информация о пропаже ребенка активно транслировалась через медиаэкраны города. Тело Далера Бобиева было найдено только спустя три дня после объявления о его пропаже. Место обнаружения — гараж семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены данные, указывающие на возможную причастность к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Его обвиняют в истязании ребенка, но сам Наумов отрицает вину. Подробности о ходе расследования и событиях, предшествующих трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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