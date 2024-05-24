Восьмилетний мальчик стал 14-миллионным гостем выставки «Россия»

В Москве на выставке-форуме «Россия» встретили 14-миллионного гостя. Им стал восьмилетний мальчик из Камчатского края Кирилл Старов. Теперь школьника и его семью ждет экскурсия по местам детства ученого Дмитрия Менделеева в Тобольске.
«Мы первый раз на Выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и именно в этот раз решили посетить ее», — рассказал Кирилл Старов. Его словам приводит пресс-служба форума «Россия».
Мальчик при этом прибыл на выставку вместе с родителями — Дмитрием и Ларисой. Теперь юбилейным гостям мероприятия подарят экскурсию по местам детства Менделеева в Тобольске, а также дадут познакомиться с прямым наследием великого ученого. Так, например, Старовым покажут ЗапСибНефтехим, являющийся крупнейшим российским комплексом по производству синтетических материалов, из которых потом будут делать телефоны, одежду, трубы и детали для автомобилей. Сами родители мальчика заявили, что испытывают самые радужные ожидания от грядущей экскурсии.
Исполнительный директор СИБУРа Олег Макаров заявил, что выставка «Россия» дает туристам прекрасную возможность увидеть достижения отечественной науки. Также, по его словам, предприятия СИБУРа продолжают знакомить широкую публику с научными достижениями в области нефтегазохимии.
Ранее выставку-форум посетила 13-миллионный гость — Татьяна Ясюкович из Сургута. Ей подарили тур по Кировской области.
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