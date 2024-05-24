В Екатеринбурге из-за мотофестиваля закроют улицы

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Перекрытие улиц. Екатеринбург, перекрытие дороги, площадь 1905 года
Фестиваль пройдет с 8 по 9 июня Фото:

В Екатеринбурге с 8 по 9 июня из-за мотофестиваля «Движение» будут закрыты центральные улицы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В общей сложности для горожан будут работать 30 площадок и четыре сцены. 8 июня колонна проедет из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Чтобы мотоциклы могли свободно проехать, будут внесены изменения в режим работы светофоров», — пишет пресс-служба мэрии на официальном сайте.

Главными местами проведения фестиваля станут Исторический сквер, акватория городского пруда и спорткомплкс «Динамо». На это время часть центральных улиц будет закрыта.

  • улица 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Малышева) с 00:10 6 июня до 00:04 10 июня;
  • улица Горького (от улицы Пушкина до улицы Малышева) с 06:00 до 15:00 8 июня.

Также горожане временно не смогут оставлять машины на следующих участках:

  • на площади 1905 года с 06:00 8 июня до 10:00 9 июня;
  • на улице Горького с 06:00 до 15:00 8 июня;
  • на улице 8 Марта с 00:10 6 июня до 04:00 10 июня.

Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге впервые. Мероприятие объединит спортивную, культурную и музыкальную программы.

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В Екатеринбурге с 8 по 9 июня из-за мотофестиваля «Движение» будут закрыты центральные улицы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В общей сложности для горожан будут работать 30 площадок и четыре сцены. 8 июня колонна проедет из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Чтобы мотоциклы могли свободно проехать, будут внесены изменения в режим работы светофоров», — пишет пресс-служба мэрии на официальном сайте. Главными местами проведения фестиваля станут Исторический сквер, акватория городского пруда и спорткомплкс «Динамо». На это время часть центральных улиц будет закрыта. Также горожане временно не смогут оставлять машины на следующих участках: Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге впервые. Мероприятие объединит спортивную, культурную и музыкальную программы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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