В гараже главного свердловского борца с коррупцией нашли элитные авто

24 мая 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков был арестован, ему вменяют две статьи УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков На парковочных местах арестованного начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова нашли несколько элитных машин. В его паркинге оказался суперкар Ferrari Roma, электрокар Porsche Taycan и другие, сообщил источник. «Цена на Ferrari Roma колеблется от 20 до 40 миллионов рублей. Рядом [в гараже] стоял электрокар Porsche Taycan (стоимость от 10 до 15 млн рублей), а также Lexus и BMW», — пишет Е1.ru, ссылаясь на инсайдера. Принадлежат ли они самому Дьякову, неизвестно. Страхователем Ferrar оказалась фирма «Евразия». Машина, скорее всего, взята в лизинг. Владельцем Porsche является некий Илья Вячеславович. И лишь Lexus записан на отца Дьякова, отмечает агентство. Родители силовика — бизнесмены из Пермского края. Якобы одну из машин они подарили сыну. О задержании Дьякова стало известно 21 мая. В его доме и на рабочем месте прошли обыски. Ему вменяют получение взятки (200 млн рублей) и злоупотребление полномочиями. Источники URA.RU связывают его арест с уголовным делом бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Ее обвиняют в мошенничестве. Вместе с ней были задержаны директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья). По версии следствия, они могли обмануть государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Подробно об этом деле — в сюжете URA.RU. 23 мая Ленинский районный суд отправил Дьякова под стражу до 20 июля. Свою вину он отрицает. На заседании говорил, что его оговорили (вероятно, Шахмаев). Подробнее об уголовном деле силовика — в отдельном сюжете агентстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На парковочных местах арестованного начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова нашли несколько элитных машин. В его паркинге оказался суперкар Ferrari Roma, электрокар Porsche Taycan и другие, сообщил источник. «Цена на Ferrari Roma колеблется от 20 до 40 миллионов рублей. Рядом [в гараже] стоял электрокар Porsche Taycan (стоимость от 10 до 15 млн рублей), а также Lexus и BMW», — пишет Е1.ru, ссылаясь на инсайдера. Принадлежат ли они самому Дьякову, неизвестно. Страхователем Ferrar оказалась фирма «Евразия». Машина, скорее всего, взята в лизинг. Владельцем Porsche является некий Илья Вячеславович. И лишь Lexus записан на отца Дьякова, отмечает агентство. Родители силовика — бизнесмены из Пермского края. Якобы одну из машин они подарили сыну. О задержании Дьякова стало известно 21 мая. В его доме и на рабочем месте прошли обыски. Ему вменяют получение взятки (200 млн рублей) и злоупотребление полномочиями. Источники URA.RU связывают его арест с уголовным делом бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Ее обвиняют в мошенничестве. Вместе с ней были задержаны директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья). По версии следствия, они могли обмануть государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Подробно об этом деле — в сюжете URA.RU. 23 мая Ленинский районный суд отправил Дьякова под стражу до 20 июля. Свою вину он отрицает. На заседании говорил, что его оговорили (вероятно, Шахмаев). Подробнее об уголовном деле силовика — в отдельном сюжете агентстве.