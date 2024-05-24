В Екатеринбурге прошел спецпоказ «Майора Грома: Игра» со съемочной командой

«Майор Гром» создан российским издательством Bubble Comics Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург 24 мая приехала съемочная группа фильма «Майор Гром: Игра». Согласно предварительным данным, которые приводит «Бюллетень кинопрокатчика», в первый день проката проект заработал уже около 40 млн рублей, а к концу недели сумма может достичь 280 млн. URA.RU отправилось на премьеру, чтобы узнать у команды, в чем феномен картины о первом русском супергерое.

Попасть на спецпоказ можно было по обычным билетам за 1000 рублей, при этом все места горожане практически разобрали. Причины — особая любовь фанатов и тот факт, что перед показом фильм презентовали актер Александр Сетейкин, сценарист Олег Трофим, продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов.

Продюсер фильма Михаил Китаев уверен, что популярность фильма обусловлена тем, что фанаты видят в майоре Игоре Громе нового русского супергероя, хотя действующее лицо не похоже на персонажей Marvel или DC. «Если говорить про персонажа Игоря Грома, то он гораздо ближе к Даниле Багрову из „Брата“, или к Глебу Жеглову [из „Место встречи изменить нельзя“], или Джону Маккейну из „Крепкого орешка“. И он к ним ближе, нежели к Бэтмену или Капитану Америка. Это собирательный образ яркого русского персонажа и русского героя: сильного, умного, смекалистого, у которого возвышенное чувство справедливости», — рассказал корреспонденту Китаев.

Съемочная группа говорит, что в перспективе у вселенной Грома может появиться и сериал, и отдельные фильмы про героев — Диму Дубинина (помощник майора), Юлю Пчелкину (журналистку) и других персонажей, и даже видеоигра. «Нам очень страшно ошибиться и сделать что-то не классное, потому что мы отдаемся полностью, и нам бы хотелось очень детально подходить к созданию игры. Мы не готовы просто отдать франшизу в чужие руки, чтобы что-то делали и потом вышла видеоигра, а мы бы сами были в шоке от того, что там все не так. Мы очень осторожно к этому относимся, но какие-то подвижки у нас есть», — пояснил Артем Габрелянов.

Перед началом сеанса команда пообещала, что зрителей ждут «русские эмоциональные горки», которые будут заставлять людей испытывать гамму эмоций: радость, страх, огорчение, смех и плач. Повторно встретиться с командой фильма горожане вероятно смогут на фестивале «ГикКон». Актер Александр Сетейкин признался, что если его пригласят, то он с удовольствием пообщается с фанатами и проведет автограф-сессию.

Майор Гром — это русский супергерой из одноименных комиксов издательства Bubble. Во всех фильмах речь идет о неподкупном питерском полицейском Игоре Громе, который борется со злом. В 2021 году «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным фильмом на Netflix.

Перед сеансом съемочная группа пообщалась с фанатами и раздала автографы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продюсеры Артем Габрелянов и Михаил Китаев, актер Александр Сетейкин и сценарист Олег Трофим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Билеты на спецпоказ стоили 1000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Презентация фильма прошла в «Синема Парк» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Артем Габрелянов говорит, что по «Майору Грому» может появиться игра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сценарист Олег Трофим и актер Александр Сетейкин готовы приехать на фестиваль «ГикКон», который пройдет в августе в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продюсер Михаил Китаев считает, что Гром ближе к Даниле Багрову, Глебу Жеглову или Джону МакЛейну, чем к Бэтмену или Капитану Америка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU