В Пыть-Яхе вспыхнул скандал после обнародования данных о зарплатах топ-чиновников. Доходы мэра Дмитрия Горбунова, его замов Олега Иревлина (внутренняя политика), Татьяны Чулаковой (кадры) и главного архитектора Николая Кравченко публикует жительница города в комментариях местных сообществ «Вконтакте». Источник URA.RU отмечают, что в администрации началась война кланов — оклады противоборствующей группировки в «сливе» не фигурируют.
«А когда наша администрация будет помогать, не только пропиариться на отправке, а сами поедут с [гуманитарной] помощью, или они только по командировкам и выставкам ездить могут? С такими зарплатами и премиями, как у них, могли б и на постоянной основе помощь оказывать нашим ребятам [с СВО]!» — подписала комментарий жительница. Она приложила фото таблиц с пометкой «зарплата чиновников, выгоняющих вас на улицу».
Согласно таблице, экс-глава Пыть-Яха Александр Морозов заработал за неполный 2023 год 5 млн рублей, еще 4,3 ему были выплачены как компенсация за отпуск и «увольнительные». Примечательно, что новый градоначальник обошелся налогоплательщикам дороже, чем старый — только за неполные 2 месяца работы в должности Горбунов заработал 1,2 млн (включая командировочные), а Морозов столько получал за квартал.
Кадровик администрации Чулакова за 2023 год заработала более 4,7 млн, первый зам Иревлин за семь месяцев работы — 3,2 млн, а архитектор Кравченко — 2,6 млн рублей. В первом квартале 2024 года, согласно публикации, выплаты мэру Горбунову варьировалась от 417 до 685 тысяч рублей, его заму Иревлину — от 411 до 746 тысяч, Чулаковой — от 404 тысяч до миллиона рублей. Еще около 100 тысяч выплатили Морозову в марте.
Источники URA.RU в местном истеблишменте отмечают, что «цифры похожи на правду, а опубликовал их реальный человек, связанный с коммунистами и скандальным СНТ „Подлесное“». Один из указанных в таблице чиновников в беседе с журналистом подтвердил, что его доходы совпали с указанными, но отказался от официального комментария.
Информаторы отмечают, что это похоже на контролируемый слив и начало войны кланов в администрации. «В списке нет доходов замов „молдавского крыла“ — вице-мэра Венеры Стефогло (депфин), ее соратников Евгения Белоуса (ЖКК и землепользование), Алексея Золотых (социалка) и земляка — спикера думы Дмитрия Уреки. Публикация сведений о зарплатах выгодна и местным коммунистам. Депутаты от КПРФ ищут виноватых в проблеме расселения района балков, который не без их помощи превратился в СНТ „Подлесное“, из-за чего обитатели потеряли право на новое жилье», — отмечает инсайдер.
Администрация города пока не комментирует заявление в соцсетях. Фото продолжает вируситься в неподконтрольных ей пабликах. С 2022 года зарплаты чиновников в РФ не подлежат обнародованию. Запрос в пресс-службу мэрии направлен, ответ ожидается.
Источник: https://vk.com/wall-59282782_1242627
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