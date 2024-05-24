Экс-глава правительства Чечни стал помощником Мишустина

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Муслим Хучиев (на фото) успешно реализовал свой талант на посту главы чеченского правительства, сказал Рамзан Кадыров
Муслим Хучиев (на фото) успешно реализовал свой талант на посту главы чеченского правительства, сказал Рамзан Кадыров Фото:

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначен на должность помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 

«Председатель Правительства России Михаил Мишустин назначил дорогого брата Муслима Хучиева своим помощником», — написал Рамзан Кадыров в своем telergam-канале. Чеченский лидер подчеркнул, что Хучиев успешно реализовал свои талант и опыт на посту главы чеченского правительства и будет полезен на новом посту. 

Ранее Кадыров сообщил, что Хучиев покидает пост главы правительства из-за перехода на новую работу, сообщает RT. Чеченский лидер также поручился за политика, заявив, что при нем Чечня благодаря ему демонстрирует устойчивый экономический рост. 

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Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначен на должность помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.  «Председатель Правительства России Михаил Мишустин назначил дорогого брата Муслима Хучиева своим помощником», — написал Рамзан Кадыров в своем telergam-канале. Чеченский лидер подчеркнул, что Хучиев успешно реализовал свои талант и опыт на посту главы чеченского правительства и будет полезен на новом посту.  Ранее Кадыров сообщил, что Хучиев покидает пост главы правительства из-за перехода на новую работу, сообщает RT. Чеченский лидер также поручился за политика, заявив, что при нем Чечня благодаря ему демонстрирует устойчивый экономический рост. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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