Экс-глава правительства Чечни стал помощником Мишустина

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначен на должность помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Председатель Правительства России Михаил Мишустин назначил дорогого брата Муслима Хучиева своим помощником», — написал Рамзан Кадыров в своем telergam-канале. Чеченский лидер подчеркнул, что Хучиев успешно реализовал свои талант и опыт на посту главы чеченского правительства и будет полезен на новом посту.
Ранее Кадыров сообщил, что Хучиев покидает пост главы правительства из-за перехода на новую работу, сообщает RT. Чеченский лидер также поручился за политика, заявив, что при нем Чечня благодаря ему демонстрирует устойчивый экономический рост.
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