Кадыров заявил об отставке председателя правительства Чечни Хучиева

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Муслим Хучиев больше не занимает должность председателя правительства Чеченской республики
Муслим Хучиев больше не занимает должность председателя правительства Чеченской республики Фото:

Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев сложил свои полномочия. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Отставка Хучиева связана с переходом на другую работу.

«Мой дорогой брат Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики», — сообщил глава Чечни в своем telegram-канале. Он также поручился за него, отметив, что Хучиев человек слова и дела, и благодаря ему республика демонстрирует устойчивые показатели социально-экономического развития.

Кадыров выразил уверенность в том, что Хучиев проявит себя на новом месте работы. Он также сообщил, что исполняющим обязанности председателя правительства Чеченской республики назначен Иса Тумхаджиев. 

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Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев сложил свои полномочия. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Отставка Хучиева связана с переходом на другую работу. «Мой дорогой брат Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики», — сообщил глава Чечни в своем telegram-канале. Он также поручился за него, отметив, что Хучиев человек слова и дела, и благодаря ему республика демонстрирует устойчивые показатели социально-экономического развития. Кадыров выразил уверенность в том, что Хучиев проявит себя на новом месте работы. Он также сообщил, что исполняющим обязанности председателя правительства Чеченской республики назначен Иса Тумхаджиев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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