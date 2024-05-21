Кадыров заявил об отставке председателя правительства Чечни Хучиева

Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев сложил свои полномочия. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Отставка Хучиева связана с переходом на другую работу.
«Мой дорогой брат Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики», — сообщил глава Чечни в своем telegram-канале. Он также поручился за него, отметив, что Хучиев человек слова и дела, и благодаря ему республика демонстрирует устойчивые показатели социально-экономического развития.
Кадыров выразил уверенность в том, что Хучиев проявит себя на новом месте работы. Он также сообщил, что исполняющим обязанности председателя правительства Чеченской республики назначен Иса Тумхаджиев.
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