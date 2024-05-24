Путин и Лукашенко договорились о судьбе экономики и обороны: главные заявления

В Минске проходят российско-белорусские переговоры в расширенном составе с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства, интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальную международную проблематику. URA.RU собрало главные заявления с переговоров.
Владимир Путин
О санкциях
Санкции, по словам российского лидера, создают для страны определенные проблемы и они ощутимы. Несмотря на это, «есть и возможности для развития».
О безопасности
Вопросы безопасности всегда находятся в поле внимания Москвы и Минска, подчеркнул Путин. Он добавил, что Россия и Белоруссия продолжат укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.
О ключевых направлениях взаимодействия
Путин заявил, что энергетика является одним из ключевых направления взаимодействия двух стран. Он заверил: договоренности будут исполнены.
Также глава государства назвал сельское хозяйство важнейшим направлением. Белоруссия, как отметил Путин, демонстрирует результаты. Приоритетными направлениями сотрудничества Путин также назвал инвестиционное сотрудничество и высокие технологии.
Александр Лукашенко
О переговорах в узком составе
В ходе переговоров с Владимиром Путиным были обговорены «наиболее чувствительные темы», от которых зависит состояние экономики. «Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам, от которых зависит состояние экономики и развитие государств», — подчеркнул Лукашенко.
Об интеграции
Лукашенко заверил, что Минск и Москва сохранят курс на усиление интеграции. «Мы поддерживаем и будем поддерживать друг друга», — добавил он.
О защите рынков
По словам белорусского лидера, Минск и Москва должны защищать свои рынки. При этом «не друг от друга», а от тех кто ввел санкции в отношении России и Белоруссии.
О атомной энергетике
Белоруссия готова продолжить работу с Россией в атомной энергетике, указал Лукашенко. В том числе речь и о строительстве объектов в третьих странах.
О том, на кого полагаться
«Полагаться в этом мире, с точки зрения долгосрочного сотрудничества, мы можем только на себя. Это отчетливо показала ситуация в мире», — резюмировал Лукашенко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.