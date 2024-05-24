Путин и Лукашенко договорились о судьбе экономики и обороны: главные заявления

Путин и Лукашенко провели российско-белорусские переговоры
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
В Минске прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко Фото:

В Минске проходят российско-белорусские переговоры в расширенном составе с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства, интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальную международную проблематику. URA.RU собрало главные заявления с переговоров.

Владимир Путин

О санкциях

Санкции, по словам российского лидера, создают для страны определенные проблемы и они ощутимы. Несмотря на это, «есть и возможности для развития».

О безопасности

Вопросы безопасности всегда находятся в поле внимания Москвы и Минска, подчеркнул Путин. Он добавил, что Россия и Белоруссия продолжат укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.

О ключевых направлениях взаимодействия

Путин заявил, что энергетика является одним из ключевых направления взаимодействия двух стран. Он заверил: договоренности будут исполнены.

Также глава государства назвал сельское хозяйство важнейшим направлением. Белоруссия, как отметил Путин, демонстрирует результаты. Приоритетными направлениями сотрудничества Путин также назвал инвестиционное сотрудничество и высокие технологии.

Александр Лукашенко

О переговорах в узком составе

В ходе переговоров с Владимиром Путиным были обговорены «наиболее чувствительные темы», от которых зависит состояние экономики. «Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам, от которых зависит состояние экономики и развитие государств», — подчеркнул Лукашенко.

Об интеграции

Лукашенко заверил, что Минск и Москва сохранят курс на усиление интеграции. «Мы поддерживаем и будем поддерживать друг друга», — добавил он.

О защите рынков

По словам белорусского лидера, Минск и Москва должны защищать свои рынки. При этом «не друг от друга», а от тех кто ввел санкции в отношении России и Белоруссии.

О атомной энергетике

Белоруссия готова продолжить работу с Россией в атомной энергетике, указал Лукашенко. В том числе речь и о строительстве объектов в третьих странах.

О том, на кого полагаться

«Полагаться в этом мире, с точки зрения долгосрочного сотрудничества, мы можем только на себя. Это отчетливо показала ситуация в мире», — резюмировал Лукашенко.

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В Минске проходят российско-белорусские переговоры в расширенном составе с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства, интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальную международную проблематику. URA.RU собрало главные заявления с переговоров. Санкции, по словам российского лидера, создают для страны определенные проблемы и они ощутимы. Несмотря на это, «есть и возможности для развития». Вопросы безопасности всегда находятся в поле внимания Москвы и Минска, подчеркнул Путин. Он добавил, что Россия и Белоруссия продолжат укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности. Путин заявил, что энергетика является одним из ключевых направления взаимодействия двух стран. Он заверил: договоренности будут исполнены. Также глава государства назвал сельское хозяйство важнейшим направлением. Белоруссия, как отметил Путин, демонстрирует результаты. Приоритетными направлениями сотрудничества Путин также назвал инвестиционное сотрудничество и высокие технологии. В ходе переговоров с Владимиром Путиным были обговорены «наиболее чувствительные темы», от которых зависит состояние экономики. «Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам, от которых зависит состояние экономики и развитие государств», — подчеркнул Лукашенко. Лукашенко заверил, что Минск и Москва сохранят курс на усиление интеграции. «Мы поддерживаем и будем поддерживать друг друга», — добавил он. По словам белорусского лидера, Минск и Москва должны защищать свои рынки. При этом «не друг от друга», а от тех кто ввел санкции в отношении России и Белоруссии. Белоруссия готова продолжить работу с Россией в атомной энергетике, указал Лукашенко. В том числе речь и о строительстве объектов в третьих странах. «Полагаться в этом мире, с точки зрения долгосрочного сотрудничества, мы можем только на себя. Это отчетливо показала ситуация в мире», — резюмировал Лукашенко.
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