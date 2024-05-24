Путин: Россия ничего не нагнетает своими ядерными учениями

Россия проводила учения ядерных сил регулярно, теперь они проводятся совместно с белорусской стороной. Об этом президент Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Россия полностью соблюдает свои обязательства в сфере ядерных вооружений, ничего не нарушает», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Глава государства добавил, что в совместных ядерных учениях России и Белоруссии «нет ничего необычного». По его словам, в НАТО проходят такие же учения. В том числе, Россия своими ядерными учениями «ничего не нагнетает». Страна проводит их планово, для слаженности, резюмировал Владимир Путин.
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