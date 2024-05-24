Политика Власть Путин: Россия ничего не нагнетает своими ядерными учениями 24 мая 2024 в 19:45 Размер текста - 17 + Президент России Владимир Путин поведал о проходящих совместных с Белоруссией ядерных учениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия проводила учения ядерных сил регулярно, теперь они проводятся совместно с белорусской стороной. Об этом президент Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. «Россия полностью соблюдает свои обязательства в сфере ядерных вооружений, ничего не нарушает», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства добавил, что в совместных ядерных учениях России и Белоруссии «нет ничего необычного». По его словам, в НАТО проходят такие же учения. В том числе, Россия своими ядерными учениями «ничего не нагнетает». Страна проводит их планово, для слаженности, резюмировал Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия проводила учения ядерных сил регулярно, теперь они проводятся совместно с белорусской стороной. Об этом президент Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. «Россия полностью соблюдает свои обязательства в сфере ядерных вооружений, ничего не нарушает», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства добавил, что в совместных ядерных учениях России и Белоруссии «нет ничего необычного». По его словам, в НАТО проходят такие же учения. В том числе, Россия своими ядерными учениями «ничего не нагнетает». Страна проводит их планово, для слаженности, резюмировал Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям