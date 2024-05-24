Путин: Россия ничего не нагнетает своими ядерными учениями

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Президент России Владимир Путин поведал о проходящих совместных с Белоруссией ядерных учениях Фото:

Россия проводила учения ядерных сил регулярно, теперь они проводятся совместно с белорусской стороной. Об этом президент Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«Россия полностью соблюдает свои обязательства в сфере ядерных вооружений, ничего не нарушает», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Глава государства добавил, что в совместных ядерных учениях России и Белоруссии «нет ничего необычного». По его словам, в НАТО проходят такие же учения. В том числе, Россия своими ядерными учениями «ничего не нагнетает». Страна проводит их планово, для слаженности, резюмировал Владимир Путин.

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Россия проводила учения ядерных сил регулярно, теперь они проводятся совместно с белорусской стороной. Об этом президент Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. «Россия полностью соблюдает свои обязательства в сфере ядерных вооружений, ничего не нарушает», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства добавил, что в совместных ядерных учениях России и Белоруссии «нет ничего необычного». По его словам, в НАТО проходят такие же учения. В том числе, Россия своими ядерными учениями «ничего не нагнетает». Страна проводит их планово, для слаженности, резюмировал Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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