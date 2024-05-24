Путин обозначил единственное условие для переговоров с Киевом

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Президент Путин поставил Киеву условие Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что вернуться к мирным переговорам по Украине можно только исходя из реалий «на земле». Об этом российский высказался в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«Если Киев хочет вернуться к переговорам, пусть возвращается, исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что вернуться к мирным переговорам по Украине можно только исходя из реалий «на земле». Об этом российский высказался в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. «Если Киев хочет вернуться к переговорам, пусть возвращается, исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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