Политика Власть Путин обозначил единственное условие для переговоров с Киевом 24 мая 2024 в 19:53 Размер текста - 17 + Президент Путин поставил Киеву условие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что вернуться к мирным переговорам по Украине можно только исходя из реалий «на земле». Об этом российский высказался в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. «Если Киев хочет вернуться к переговорам, пусть возвращается, исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин заявил, что вернуться к мирным переговорам по Украине можно только исходя из реалий «на земле». Об этом российский высказался в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. «Если Киев хочет вернуться к переговорам, пусть возвращается, исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям