Путин обозначил единственное условие для переговоров с Киевом

Президент Путин поставил Киеву условие
Президент России Владимир Путин заявил, что вернуться к мирным переговорам по Украине можно только исходя из реалий «на земле». Об этом российский высказался в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Если Киев хочет вернуться к переговорам, пусть возвращается, исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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