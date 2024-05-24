Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Курчатовском районе Челябинска
В Курчатовском районе Челябинска 24 мая машина скорой помощи попала в ДТП. Как передал корреспондент URA.RU, авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы.
«Машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками. Автомобиль столкнулся с Lada Largus. Также сбиты дорожные знаки. Происшествие произошло в вечернее время», — сообщил корреспондент URA.RU с места ДТП.
О пострадавших не сообщается. В пресс-службе ГИБДД Челябинска в ответ на запросы СМИ пообещали прокомментировать информацию позже.
Авария произошла в пятницу вечером
Вторым пострадавшим автомобилем стал Lada Largus
Машина скорой помощи сбила в ходе ДТП дорожные знаки
В ГИБДД расследуют обстоятельства случившегося
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