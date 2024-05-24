В Челябинске машина скорой помощи попала в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Курчатовском районе Челябинска Фото:

В Курчатовском районе Челябинска 24 мая машина скорой помощи попала в ДТП. Как передал корреспондент URA.RU, авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы.

«Машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками. Автомобиль столкнулся с Lada Largus. Также сбиты дорожные знаки. Происшествие произошло в вечернее время», — сообщил корреспондент URA.RU с места ДТП.

О пострадавших не сообщается. В пресс-службе ГИБДД Челябинска в ответ на запросы СМИ пообещали прокомментировать информацию позже.

Авария произошла в пятницу вечером
Авария произошла в пятницу вечером
Фото:
Вторым пострадавшим автомобилем стал Lada Largus
Вторым пострадавшим автомобилем стал Lada Largus
Фото:
Машина скорой помощи сбила в ходе ДТП дорожные знаки
Машина скорой помощи сбила в ходе ДТП дорожные знаки
Фото:
В ГИБДД расследуют обстоятельства случившегося
В ГИБДД расследуют обстоятельства случившегося
Фото:

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В Курчатовском районе Челябинска 24 мая машина скорой помощи попала в ДТП. Как передал корреспондент URA.RU, авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы. «Машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками. Автомобиль столкнулся с Lada Largus. Также сбиты дорожные знаки. Происшествие произошло в вечернее время», — сообщил корреспондент URA.RU с места ДТП. О пострадавших не сообщается. В пресс-службе ГИБДД Челябинска в ответ на запросы СМИ пообещали прокомментировать информацию позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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