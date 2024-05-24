Силовики ХМАО выявили более десятка нелегалов за сутки

В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские за одни сутки нашли 12 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«Проверки организаций, привлекающих иностранных работников, выявили множество случаев нарушения режима пребывания иностранцев», — отметили в полиции. В частности, в Сургуте индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности за незаконное трудоустройство мигранта. Всего силовики выявили 147 нарушений миграционного законодательства за одни сутки.
В ходе оперативных мероприятий 10 иностранцев оштрафованы за нелегальную работу, а в Сургуте 6 человек попали под подозрение об организации незаконной миграции. Более того, 12 иностранных граждан обнаружены на территории Югры без права на пребывание, 20 лицам запрещен въезд в страну, а 4 готовятся к депортации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!