Силовики ХМАО выявили более десятка нелегалов за сутки

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Сотрудники полиции ХМАО обнаружили более 10 нелегальных мигрантов за сутки
Сотрудники полиции ХМАО обнаружили более 10 нелегальных мигрантов за сутки Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские за одни сутки нашли 12 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Проверки организаций, привлекающих иностранных работников, выявили множество случаев нарушения режима пребывания иностранцев», — отметили в полиции. В частности, в Сургуте индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности за незаконное трудоустройство мигранта. Всего силовики выявили 147 нарушений миграционного законодательства за одни сутки.

В ходе оперативных мероприятий 10 иностранцев оштрафованы за нелегальную работу, а в Сургуте 6 человек попали под подозрение об организации незаконной миграции. Более того, 12 иностранных граждан обнаружены на территории Югры без права на пребывание, 20 лицам запрещен въезд в страну, а 4 готовятся к депортации.

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В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские за одни сутки нашли 12 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. «Проверки организаций, привлекающих иностранных работников, выявили множество случаев нарушения режима пребывания иностранцев», — отметили в полиции. В частности, в Сургуте индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности за незаконное трудоустройство мигранта. Всего силовики выявили 147 нарушений миграционного законодательства за одни сутки. В ходе оперативных мероприятий 10 иностранцев оштрафованы за нелегальную работу, а в Сургуте 6 человек попали под подозрение об организации незаконной миграции. Более того, 12 иностранных граждан обнаружены на территории Югры без права на пребывание, 20 лицам запрещен въезд в страну, а 4 готовятся к депортации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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