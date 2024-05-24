В Екатеринбурге осудили пенсионера, зарезавшего сожительницу во время застолья

В Екатеринбурге пьяный 68-летний пенсионер ударил свою сожительницу ножом во время застолья, после чего ушел спать. Женщина истекла кровью и скончалась. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил URA.RU помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«В ночь на 11 мая 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития по улице Расточной в Екатеринбурге, вступил в конфликт со своей сожительницей 1978 г. р. На почве ссоры подсудимый вооружился хозяйственно-бытовым ножом и причинил сожительнице ранение в область бедра. После этого, поскольку конфликт прекратился, мужчина отправился спать. Утром он обнаружил, что женщина от острой массивной кровопотери скончалась… Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщил Александр Шульга.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что мужчина отрицал свою вину. По его словам, следы крови у тела погибшей и на ноже были тщательно замыты. Мужчина не смог объяснить, от чего скончалась его сожительница, после этого он был доставлен в полицию, где написал явку с повинной. Он был признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
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