24 мая 2024

Прокуратура нашла нарушения в десятках охотхозяйств Пермского края

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Клипарт. Челябинск., лес, охотник, осень
В 26 пермских охотхозяйствах прокуратура нашла нарушения закона (архивное фото) Фото:

В ходе проверки сотрудники Пермской природоохранной прокуратуры нашли нарушения закона об охоте в десятках охотхозяйств региона. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства.

«Нарушения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов выявлены в деятельности 26 пермских охотничьих хозяйств. Охотхозяйствами не обеспечено надлежащее проведение контроля, в штате отсутствовали инспекторы, получившие соответствующие удостоверения и обладающие профессиональными знаниями и навыками работы в данной отрасли», — указано на сайте прокуратуры.

Прокуратура отправила замечания руководителям охотхозяйств. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Ранее в Прикамье завершился весенний сезон охоты на пушных зверей и кабанов. Теперь они могут свободно жить в лесах региона, сообщили в краевой федерации охотников и рыболовов.

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В ходе проверки сотрудники Пермской природоохранной прокуратуры нашли нарушения закона об охоте в десятках охотхозяйств региона. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства. «Нарушения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов выявлены в деятельности 26 пермских охотничьих хозяйств. Охотхозяйствами не обеспечено надлежащее проведение контроля, в штате отсутствовали инспекторы, получившие соответствующие удостоверения и обладающие профессиональными знаниями и навыками работы в данной отрасли», — указано на сайте прокуратуры. Прокуратура отправила замечания руководителям охотхозяйств. Устранение нарушений находится на контроле ведомства. Ранее в Прикамье завершился весенний сезон охоты на пушных зверей и кабанов. Теперь они могут свободно жить в лесах региона, сообщили в краевой федерации охотников и рыболовов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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