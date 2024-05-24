Прокуратура нашла нарушения в десятках охотхозяйств Пермского края

В ходе проверки сотрудники Пермской природоохранной прокуратуры нашли нарушения закона об охоте в десятках охотхозяйств региона. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства.
«Нарушения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов выявлены в деятельности 26 пермских охотничьих хозяйств. Охотхозяйствами не обеспечено надлежащее проведение контроля, в штате отсутствовали инспекторы, получившие соответствующие удостоверения и обладающие профессиональными знаниями и навыками работы в данной отрасли», — указано на сайте прокуратуры.
Прокуратура отправила замечания руководителям охотхозяйств. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.
Ранее в Прикамье завершился весенний сезон охоты на пушных зверей и кабанов. Теперь они могут свободно жить в лесах региона, сообщили в краевой федерации охотников и рыболовов.
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В ходе проверки сотрудники Пермской природоохранной прокуратуры нашли нарушения закона об охоте в десятках охотхозяйств региона. Информация об этом опубликована на сайте надзорного ведомства. «Нарушения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов выявлены в деятельности 26 пермских охотничьих хозяйств. Охотхозяйствами не обеспечено надлежащее проведение контроля, в штате отсутствовали инспекторы, получившие соответствующие удостоверения и обладающие профессиональными знаниями и навыками работы в данной отрасли», — указано на сайте прокуратуры. Прокуратура отправила замечания руководителям охотхозяйств. Устранение нарушений находится на контроле ведомства. Ранее в Прикамье завершился весенний сезон охоты на пушных зверей и кабанов. Теперь они могут свободно жить в лесах региона, сообщили в краевой федерации охотников и рыболовов.