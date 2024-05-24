В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началась укладка экспериментального асфальтобетона из щебня на участке дороги под мостом на улице Челюскинцев. Ранее участок восстанавливали с помощью ямочного ремонта, рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«„Тагилдорстрой“ ведет укладку нового асфальта на участке дороги по мосту над плотиной. Долгое время боролись с дефектами полотна с помощью ямочного ремонта. Сейчас появилась возможность совместно с ЕВРАЗом отработать здесь технологию производства асфальтобетона из шлакового щебня НТМК», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте»
Он подчеркнул, что комбинат предоставил щебень бесплатно. После укладки нового дорожного покрытия городские власти оценят, как поведет себя материал на столь загруженном участке.
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