24 мая 2024

В ХМАО мужчина выпал из окна 16 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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В 17-м микрорайоне Нефтеюганска из окна 16 этажа выпал мужчина
В 17-м микрорайоне Нефтеюганска из окна 16 этажа выпал мужчина Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в 17-м микрорайоне из окна 16 этажа выпал мужчина. Об этом рассказали очевидцы.

«Добрый вечер! Сейчас в 17-м микрорайоне упал мужчина с 16 этажа», — написано в telegram-канале «Это Юганск, детка!»

URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в 17-м микрорайоне из окна 16 этажа выпал мужчина. Об этом рассказали очевидцы. «Добрый вечер! Сейчас в 17-м микрорайоне упал мужчина с 16 этажа», — написано в telegram-канале «Это Юганск, детка!» URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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