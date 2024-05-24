В ХМАО мужчина выпал из окна 16 этажа

В 17-м микрорайоне Нефтеюганска из окна 16 этажа выпал мужчина
В Нефтеюганске (ХМАО) в 17-м микрорайоне из окна 16 этажа выпал мужчина. Об этом рассказали очевидцы.
«Добрый вечер! Сейчас в 17-м микрорайоне упал мужчина с 16 этажа», — написано в telegram-канале «Это Юганск, детка!»
URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ ожидается.
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