Масштабную вечеринку в центре Екатеринбурга, где ждали звездного Dj, перенесли

25 мая 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Событие должно было пройти под медиаэкраном — новой точкой притяжения Фото: Размик Закарян © URA.RU Организаторы масштабной вечеринки под медиаэкраном на улице Вайнера (был подарен компанией «Сима-ленд» на 300-летие города), намеченной на 25 мая, объявили о переносе мероприятия. Сообщение появилось в telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера». «Мероприятие, посвященное „Последнему звонку“, которое планировалось сегодня в 18:30 под медиаэкраном переносится на другой день», — сказано в посте. Отмечается, что обо всех обновлениях можно будет узнать в этом же канале. Как ранее сообщало URA.RU, хедлайнером вечеринки был заявлен диджей Руслан Хайрулин — призер MuzVizor DJ Battle 2024. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы масштабной вечеринки под медиаэкраном на улице Вайнера (был подарен компанией «Сима-ленд» на 300-летие города), намеченной на 25 мая, объявили о переносе мероприятия. Сообщение появилось в telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера». «Мероприятие, посвященное „Последнему звонку“, которое планировалось сегодня в 18:30 под медиаэкраном переносится на другой день», — сказано в посте. Отмечается, что обо всех обновлениях можно будет узнать в этом же канале. Как ранее сообщало URA.RU, хедлайнером вечеринки был заявлен диджей Руслан Хайрулин — призер MuzVizor DJ Battle 2024.