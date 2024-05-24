24 мая 2024

Масштабную вечеринку в центре Екатеринбурга, где ждали звездного Dj, перенесли

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка медианавеса на улице Вайнера. Екатеринбург, медианавес, медиаэкран
Событие должно было пройти под медиаэкраном — новой точкой притяжения Фото:

Организаторы масштабной вечеринки под медиаэкраном на улице Вайнера (был подарен компанией «Сима-ленд» на 300-летие города), намеченной на 25 мая, объявили о переносе мероприятия. Сообщение появилось в telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера».

«Мероприятие, посвященное „Последнему звонку“, которое планировалось сегодня в 18:30 под медиаэкраном переносится на другой день», — сказано в посте. Отмечается, что обо всех обновлениях можно будет узнать в этом же канале. Как ранее сообщало URA.RU, хедлайнером вечеринки был заявлен диджей Руслан Хайрулин — призер MuzVizor DJ Battle 2024.

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Организаторы масштабной вечеринки под медиаэкраном на улице Вайнера (был подарен компанией «Сима-ленд» на 300-летие города), намеченной на 25 мая, объявили о переносе мероприятия. Сообщение появилось в telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера». «Мероприятие, посвященное „Последнему звонку“, которое планировалось сегодня в 18:30 под медиаэкраном переносится на другой день», — сказано в посте. Отмечается, что обо всех обновлениях можно будет узнать в этом же канале. Как ранее сообщало URA.RU, хедлайнером вечеринки был заявлен диджей Руслан Хайрулин — призер MuzVizor DJ Battle 2024.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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