Полиция ворвалась на БДСМ-тусовку под Екатеринбургом

Силовики прервали БДСМ-вечеринку, проходившую в ночь на 25 мая на загородной базе «Волна» в Белоярском районе под Екатеринбургом. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Свердловской области.
По словам представителя ведомства Валерия Горелых, это было оперативно-профилактическое мероприятие. Подробности он обещал сообщить позднее.
«В 2 часа ночи ворвались люди в масках, <…> положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников, — передает слова одного из участников мероприятия E1.ru. — Последних переписали и отпустили». Представитель базы отдыха в разговоре с URA.RU попросил корреспондента не беспокоить администрацию «по пустякам»: «Сегодня всем некогда, с утра у нас большая свадьба».
Последний подобный случай в регионе был в феврале 2024 года. Тогда полиция нагрянула в клуб «Фабрика» в центре уральской столицы. У участников так же проверяли документы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!