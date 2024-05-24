24 мая 2024

Полиция ворвалась на БДСМ-тусовку под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Blue Velvet в «Фабрике». Екатеринбург, бдсм вечеринка, blue velvet
Вечеринка проходила на загородной базе (архивное фото) Фото:

Силовики прервали БДСМ-вечеринку, проходившую в ночь на 25 мая на загородной базе «Волна» в Белоярском районе под Екатеринбургом. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам представителя ведомства Валерия Горелых, это было оперативно-профилактическое мероприятие. Подробности он обещал сообщить позднее.

«В 2 часа ночи ворвались люди в масках, <…> положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников, — передает слова одного из участников мероприятия E1.ru. — Последних переписали и отпустили». Представитель базы отдыха в разговоре с URA.RU попросил корреспондента не беспокоить администрацию «по пустякам»: «Сегодня всем некогда, с утра у нас большая свадьба».

Последний подобный случай в регионе был в феврале 2024 года. Тогда полиция нагрянула в клуб «Фабрика» в центре уральской столицы. У участников так же проверяли документы.

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Силовики прервали БДСМ-вечеринку, проходившую в ночь на 25 мая на загородной базе «Волна» в Белоярском районе под Екатеринбургом. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Свердловской области. По словам представителя ведомства Валерия Горелых, это было оперативно-профилактическое мероприятие. Подробности он обещал сообщить позднее. «В 2 часа ночи ворвались люди в масках, <…> положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников, — передает слова одного из участников мероприятия E1.ru. — Последних переписали и отпустили». Представитель базы отдыха в разговоре с URA.RU попросил корреспондента не беспокоить администрацию «по пустякам»: «Сегодня всем некогда, с утра у нас большая свадьба». Последний подобный случай в регионе был в феврале 2024 года. Тогда полиция нагрянула в клуб «Фабрика» в центре уральской столицы. У участников так же проверяли документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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