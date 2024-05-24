Причиной стал пожар на стройплощадке (архивное фото)
Густой черный дым накрыл микрорайон ЖБИ утром 25 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все из-за пожара на стройплощадке стройплощадке по улице 40-летия Комсомола. На площади 15 квадратных метров горели мусор и покрышки.
«Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:37. На ликвидацию пожара ушло менее получаса. В тушении участвовали четыре специалиста и одна единица техники», — поделились спасатели.
Возгорание произошло утром 25 мая
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