Микрорайон Екатеринбурга затянул едкий дым. Фото

25 мая 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Причиной стал пожар на стройплощадке (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Густой черный дым накрыл микрорайон ЖБИ утром 25 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все из-за пожара на стройплощадке стройплощадке по улице 40-летия Комсомола. На площади 15 квадратных метров горели мусор и покрышки. «Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:37. На ликвидацию пожара ушло менее получаса. В тушении участвовали четыре специалиста и одна единица техники», — поделились спасатели. Возгорание произошло утром 25 мая telegram-канал «Злой Екатеринбург» . Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Густой черный дым накрыл микрорайон ЖБИ утром 25 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все из-за пожара на стройплощадке стройплощадке по улице 40-летия Комсомола. На площади 15 квадратных метров горели мусор и покрышки. «Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:37. На ликвидацию пожара ушло менее получаса. В тушении участвовали четыре специалиста и одна единица техники», — поделились спасатели.