24 мая 2024

Микрорайон Екатеринбурга затянул едкий дым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, пожар, самолет
Причиной стал пожар на стройплощадке (архивное фото) Фото:

Густой черный дым накрыл микрорайон ЖБИ утром 25 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все из-за пожара на стройплощадке стройплощадке по улице 40-летия Комсомола. На площади 15 квадратных метров горели мусор и покрышки.

«Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:37. На ликвидацию пожара ушло менее получаса. В тушении участвовали четыре специалиста и одна единица техники», — поделились спасатели.

Возгорание произошло утром 25 мая
Возгорание произошло утром 25 мая
Фото:
Фото:

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Густой черный дым накрыл микрорайон ЖБИ утром 25 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все из-за пожара на стройплощадке стройплощадке по улице 40-летия Комсомола. На площади 15 квадратных метров горели мусор и покрышки. «Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:37. На ликвидацию пожара ушло менее получаса. В тушении участвовали четыре специалиста и одна единица техники», — поделились спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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