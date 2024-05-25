В Тюменской области на автодороге Аромашево — Вагай водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. В момент ДТП в машине находилось двое детей трех и пяти лет. В областном Управлении ГИБДД уточнили, что пострадавшие ехали из Сургута (ХМАО) в сторону границы РФ.
«Автомобиль KIA сегодня съехал в кювет и опрокинулся на 18-м километре автодороги Аромашево-Вагай. В аварии ранены двое детей 3-х и 5-ти лет. Все пострадавшие — жители Узбекистана, ехали из Сургута в сторону границы РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Вместе с детьми в ДТП травмы получили еще два пассажира авто и водитель. Предварительно мужчина за рулем выбрал небезопасную скорость движения, что стало причиной ЧП. Обстоятельства ДТП выясняются.
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