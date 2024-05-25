На тюменской трассе в кювет улетела иномарка с двумя маленькими детьми из ХМАО. Фото, видео

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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
В машине находились пять человек, в том числе маленькие дети (архивное фото) Фото:

В Тюменской области на автодороге Аромашево — Вагай водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. В момент ДТП в машине находилось двое детей трех и пяти лет. В областном Управлении ГИБДД уточнили, что пострадавшие ехали из Сургута (ХМАО) в сторону границы РФ.

«Автомобиль KIA сегодня съехал в кювет и опрокинулся на 18-м километре автодороги Аромашево-Вагай. В аварии ранены двое детей 3-х и 5-ти лет. Все пострадавшие — жители Узбекистана, ехали из Сургута в сторону границы РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Вместе с детьми в ДТП травмы получили еще два пассажира авто и водитель. Предварительно мужчина за рулем выбрал небезопасную скорость движения, что стало причиной ЧП. Обстоятельства ДТП выясняются.

Граждане Узбекистана ехали из Сургута через Тюменскую область к границе РФ
Граждане Узбекистана ехали из Сургута через Тюменскую область к границе РФ
Фото:

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В Тюменской области на автодороге Аромашево — Вагай водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. В момент ДТП в машине находилось двое детей трех и пяти лет. В областном Управлении ГИБДД уточнили, что пострадавшие ехали из Сургута (ХМАО) в сторону границы РФ. «Автомобиль KIA сегодня съехал в кювет и опрокинулся на 18-м километре автодороги Аромашево-Вагай. В аварии ранены двое детей 3-х и 5-ти лет. Все пострадавшие — жители Узбекистана, ехали из Сургута в сторону границы РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. Вместе с детьми в ДТП травмы получили еще два пассажира авто и водитель. Предварительно мужчина за рулем выбрал небезопасную скорость движения, что стало причиной ЧП. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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