Куйвашев мотивирует молодых свердловских аграриев рублем

Свердловский губернатор увеличил выплаты для молодых аграриев

25 мая 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

На субсидию могут рассчитывать молодые люди до 35 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер «подъемных» выплат для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий. По сообщению департамента информполитики, размер субсидии для специалистов с высшим образованием составит 300 тысяч рублей, имеющих среднее профессиональное образование — 200 тысяч рублей. Выделенная Куйвашевым субсидия предоставляется молодым сотрудникам агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйствах в возрасте до 35 лет, получившим высшее или среднее профессиональное образование. Каждый молодой специалист должен отработать в сельхозорганизации не менее трех лет. Кроме того, с 2024 года субсидия может быть предоставлена электроэнергетикам. «За семь лет действия региональной программы такую выплату получили 77 молодых специалистов на общую сумму 13,5 миллиона рублей. За это время около 40 сельхозпредприятий региона приняли на работу выпускников и предоставили им «подъемные», — уточнили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер «подъемных» выплат для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий. По сообщению департамента информполитики, размер субсидии для специалистов с высшим образованием составит 300 тысяч рублей, имеющих среднее профессиональное образование — 200 тысяч рублей. Выделенная Куйвашевым субсидия предоставляется молодым сотрудникам агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйствах в возрасте до 35 лет, получившим высшее или среднее профессиональное образование. Каждый молодой специалист должен отработать в сельхозорганизации не менее трех лет. Кроме того, с 2024 года субсидия может быть предоставлена электроэнергетикам. «За семь лет действия региональной программы такую выплату получили 77 молодых специалистов на общую сумму 13,5 миллиона рублей. За это время около 40 сельхозпредприятий региона приняли на работу выпускников и предоставили им «подъемные», — уточнили в ведомстве.