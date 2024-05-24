24 мая 2024

Куйвашев мотивирует молодых свердловских аграриев рублем

Свердловский губернатор увеличил выплаты для молодых аграриев
© Служба новостей «URA.RU»
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Краеведческий музей. Курган, пшеница, урожай
На субсидию могут рассчитывать молодые люди до 35 лет (архивное фото) Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер «подъемных» выплат для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий. По сообщению департамента информполитики, размер субсидии для специалистов с высшим образованием составит 300 тысяч рублей, имеющих среднее профессиональное образование — 200 тысяч рублей.

Выделенная Куйвашевым субсидия предоставляется молодым сотрудникам агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйствах в возрасте до 35 лет, получившим высшее или среднее профессиональное образование. Каждый молодой специалист должен отработать в сельхозорганизации не менее трех лет. Кроме того, с 2024 года субсидия может быть предоставлена электроэнергетикам.

«За семь лет действия региональной программы такую выплату получили 77 молодых специалистов на общую сумму 13,5 миллиона рублей. За это время около 40 сельхозпредприятий региона приняли на работу выпускников и предоставили им «подъемные», — уточнили в ведомстве.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер «подъемных» выплат для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий. По сообщению департамента информполитики, размер субсидии для специалистов с высшим образованием составит 300 тысяч рублей, имеющих среднее профессиональное образование — 200 тысяч рублей. Выделенная Куйвашевым субсидия предоставляется молодым сотрудникам агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйствах в возрасте до 35 лет, получившим высшее или среднее профессиональное образование. Каждый молодой специалист должен отработать в сельхозорганизации не менее трех лет. Кроме того, с 2024 года субсидия может быть предоставлена электроэнергетикам. «За семь лет действия региональной программы такую выплату получили 77 молодых специалистов на общую сумму 13,5 миллиона рублей. За это время около 40 сельхозпредприятий региона приняли на работу выпускников и предоставили им «подъемные», — уточнили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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