24 мая 2024

Моор и власти Тобольска подписали соглашение о сотрудничестве с СИБУР. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Подписание соглашения прошло в здании тобольского техникума Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с главой Тобольска Максимом Афанасьевым и гендиректором компании СИБУР Михаилом Карисаловым подписали трехстороннее соглашение. Его основная цель — развитие образовательного кластера Тобольска.

«Проект соглашения о сотрудничестве между Правительством Тюменской области, ПАО „СИБУР Холдинг“ и Администрацией города Тобольска подготовлен в целях осуществления взаимодействия сторон по развитию образовательного кластера города Тобольска и реализации мастер-плана развития образовательной политики ГАПОУ ТО „Тобольский многопрофильный техникум“. Подписывают: Александр Моор, Михаил Карисалов, Максим Афанасьев», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

По состоянию на 2024 год в техникуме в четырех учебных корпусах обучается 2118 человек. Имеется три общежития. Корпус техникума на улице Знаменского был капитально отремонтирован в 2022 году.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с главой Тобольска Максимом Афанасьевым и гендиректором компании СИБУР Михаилом Карисаловым подписали трехстороннее соглашение. Его основная цель — развитие образовательного кластера Тобольска. «Проект соглашения о сотрудничестве между Правительством Тюменской области, ПАО „СИБУР Холдинг“ и Администрацией города Тобольска подготовлен в целях осуществления взаимодействия сторон по развитию образовательного кластера города Тобольска и реализации мастер-плана развития образовательной политики ГАПОУ ТО „Тобольский многопрофильный техникум“. Подписывают: Александр Моор, Михаил Карисалов, Максим Афанасьев», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По состоянию на 2024 год в техникуме в четырех учебных корпусах обучается 2118 человек. Имеется три общежития. Корпус техникума на улице Знаменского был капитально отремонтирован в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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