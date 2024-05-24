Моор и власти Тобольска подписали соглашение о сотрудничестве с СИБУР. Видео

25 мая 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Подписание соглашения прошло в здании тобольского техникума Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с главой Тобольска Максимом Афанасьевым и гендиректором компании СИБУР Михаилом Карисаловым подписали трехстороннее соглашение. Его основная цель — развитие образовательного кластера Тобольска. «Проект соглашения о сотрудничестве между Правительством Тюменской области, ПАО „СИБУР Холдинг“ и Администрацией города Тобольска подготовлен в целях осуществления взаимодействия сторон по развитию образовательного кластера города Тобольска и реализации мастер-плана развития образовательной политики ГАПОУ ТО „Тобольский многопрофильный техникум“. Подписывают: Александр Моор, Михаил Карисалов, Максим Афанасьев», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По состоянию на 2024 год в техникуме в четырех учебных корпусах обучается 2118 человек. Имеется три общежития. Корпус техникума на улице Знаменского был капитально отремонтирован в 2022 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с главой Тобольска Максимом Афанасьевым и гендиректором компании СИБУР Михаилом Карисаловым подписали трехстороннее соглашение. Его основная цель — развитие образовательного кластера Тобольска. «Проект соглашения о сотрудничестве между Правительством Тюменской области, ПАО „СИБУР Холдинг“ и Администрацией города Тобольска подготовлен в целях осуществления взаимодействия сторон по развитию образовательного кластера города Тобольска и реализации мастер-плана развития образовательной политики ГАПОУ ТО „Тобольский многопрофильный техникум“. Подписывают: Александр Моор, Михаил Карисалов, Максим Афанасьев», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По состоянию на 2024 год в техникуме в четырех учебных корпусах обучается 2118 человек. Имеется три общежития. Корпус техникума на улице Знаменского был капитально отремонтирован в 2022 году.