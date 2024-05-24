В ДТП с квадроциклом пострадал 14-летний подросток из Кургана

По мнению полиции, в подобных происшествиях виноваты исключительно родители
В Кургане 16-летний подросток, выезжая задним ходом из двора на квадроцикле, допустил наезда на 14-летнего мальчика. Инцидент произошел 24 мая, передают специалисты городского ОГИБДД УМВД России.
«Наезд на несовершеннолетнего произошел в 15:10 в микрорайоне Нижняя Утятка на улице Береговой. Во время выезда из двора задним ходом на квадроцикле RACEATV, подросток 2012 года рождения допустил наезд на мальчика 2010 года рождения, который в это время находился позади», — написано в telegram-канале ведомства.
Пострадавшему подростку потребовалась помощь медиков. Он был госпитализирован.
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