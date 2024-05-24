24 мая 2024

В ДТП с квадроциклом пострадал 14-летний подросток из Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению полиции, в подобных происшествиях виноваты исключительно родители
По мнению полиции, в подобных происшествиях виноваты исключительно родители Фото:

В Кургане 16-летний подросток, выезжая задним ходом из двора на квадроцикле, допустил наезда на 14-летнего мальчика. Инцидент произошел 24 мая, передают специалисты городского ОГИБДД УМВД России.

«Наезд на несовершеннолетнего произошел в 15:10 в микрорайоне Нижняя Утятка на улице Береговой. Во время выезда из двора задним ходом на квадроцикле RACEATV, подросток 2012 года рождения допустил наезд на мальчика 2010 года рождения, который в это время находился позади», — написано в telegram-канале ведомства.

Пострадавшему подростку потребовалась помощь медиков. Он был госпитализирован.

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В Кургане 16-летний подросток, выезжая задним ходом из двора на квадроцикле, допустил наезда на 14-летнего мальчика. Инцидент произошел 24 мая, передают специалисты городского ОГИБДД УМВД России. «Наезд на несовершеннолетнего произошел в 15:10 в микрорайоне Нижняя Утятка на улице Береговой. Во время выезда из двора задним ходом на квадроцикле RACEATV, подросток 2012 года рождения допустил наезд на мальчика 2010 года рождения, который в это время находился позади», — написано в telegram-канале ведомства. Пострадавшему подростку потребовалась помощь медиков. Он был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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