Последний звонок звучит для сотен челябинских выпускников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские выпускники 25 мая принимают участие в последних звонках, которые сегодня проходят по всей России. В 2024 году в регионе в них участвуют более 24 тысяч школьников. На торжественных мероприятиях никто не сдерживает эмоций, и сегодня юноши и девушки с размахом отмечают начало нового жизненного этапа. Их поздравляют друзья, родители и педагоги. О том, как проходит торжество — в фоторепортаже URA.RU