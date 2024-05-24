24 мая 2024

В Челябинске в день последнего звонка выпускники плакали и купались в фонтане. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний звонок, гимназия 10. Челябинск
Последний звонок звучит для сотен челябинских выпускников Фото:

Челябинские выпускники 25 мая принимают участие в последних звонках, которые сегодня проходят по всей России. В 2024 году в регионе в них участвуют более 24 тысяч школьников. На торжественных мероприятиях никто не сдерживает эмоций, и сегодня юноши и девушки с размахом отмечают начало нового жизненного этапа. Их поздравляют друзья, родители и педагоги. О том, как проходит торжество — в фоторепортаже URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские выпускники 25 мая принимают участие в последних звонках, которые сегодня проходят по всей России. В 2024 году в регионе в них участвуют более 24 тысяч школьников. На торжественных мероприятиях никто не сдерживает эмоций, и сегодня юноши и девушки с размахом отмечают начало нового жизненного этапа. Их поздравляют друзья, родители и педагоги. О том, как проходит торжество — в фоторепортаже URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...