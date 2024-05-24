В Тюменской области мотоциклист скрылся после ДТП с мопедом. Фото

25 мая 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Скрывшегося с места ДТП мотоциклиста разыскивает полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Нижняя Тавда Тюменской области столкнулись мопед и мотоцикл. В результате ДТП водитель мопеда получил перелом ноги, а мотоциклист скрылся с места происшествия. Подробности аварии сообщили в областном Управлении ГИБДД. «Мопед и мотоцикл столкнулись сегодня в селе Нижняя Тавда. Водитель на мотоцикле скрылся. Столкновение произошло на улице Весенней. У водителя мопеда перелом ноги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пострадавший водитель мопеда оказался школьником. Ему 14 лет. В настоящее время ведется розыск мотоциклиста. Предварительно он решил обогнать поворачивающего на мопеде подростка, в результате чего и произошло ДТП. Водитель мопеда получил перелом ноги telegram-канал ГИБДД Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Нижняя Тавда Тюменской области столкнулись мопед и мотоцикл. В результате ДТП водитель мопеда получил перелом ноги, а мотоциклист скрылся с места происшествия. Подробности аварии сообщили в областном Управлении ГИБДД. «Мопед и мотоцикл столкнулись сегодня в селе Нижняя Тавда. Водитель на мотоцикле скрылся. Столкновение произошло на улице Весенней. У водителя мопеда перелом ноги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пострадавший водитель мопеда оказался школьником. Ему 14 лет. В настоящее время ведется розыск мотоциклиста. Предварительно он решил обогнать поворачивающего на мопеде подростка, в результате чего и произошло ДТП.