24 мая 2024

В Тюменской области мотоциклист скрылся после ДТП с мопедом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, байк, мотоцикл, дорога, девушка на мотоцикле
Скрывшегося с места ДТП мотоциклиста разыскивает полиция Фото:

В селе Нижняя Тавда Тюменской области столкнулись мопед и мотоцикл. В результате ДТП водитель мопеда получил перелом ноги, а мотоциклист скрылся с места происшествия. Подробности аварии сообщили в областном Управлении ГИБДД.

«Мопед и мотоцикл столкнулись сегодня в селе Нижняя Тавда. Водитель на мотоцикле скрылся. Столкновение произошло на улице Весенней. У водителя мопеда перелом ноги», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пострадавший водитель мопеда оказался школьником. Ему 14 лет. В настоящее время ведется розыск мотоциклиста. Предварительно он решил обогнать поворачивающего на мопеде подростка, в результате чего и произошло ДТП.

Водитель мопеда получил перелом ноги
Водитель мопеда получил перелом ноги
Фото:

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В селе Нижняя Тавда Тюменской области столкнулись мопед и мотоцикл. В результате ДТП водитель мопеда получил перелом ноги, а мотоциклист скрылся с места происшествия. Подробности аварии сообщили в областном Управлении ГИБДД. «Мопед и мотоцикл столкнулись сегодня в селе Нижняя Тавда. Водитель на мотоцикле скрылся. Столкновение произошло на улице Весенней. У водителя мопеда перелом ноги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пострадавший водитель мопеда оказался школьником. Ему 14 лет. В настоящее время ведется розыск мотоциклиста. Предварительно он решил обогнать поворачивающего на мопеде подростка, в результате чего и произошло ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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