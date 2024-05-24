В селе Нижняя Тавда Тюменской области столкнулись мопед и мотоцикл. В результате ДТП водитель мопеда получил перелом ноги, а мотоциклист скрылся с места происшествия. Подробности аварии сообщили в областном Управлении ГИБДД.
«Мопед и мотоцикл столкнулись сегодня в селе Нижняя Тавда. Водитель на мотоцикле скрылся. Столкновение произошло на улице Весенней. У водителя мопеда перелом ноги», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пострадавший водитель мопеда оказался школьником. Ему 14 лет. В настоящее время ведется розыск мотоциклиста. Предварительно он решил обогнать поворачивающего на мопеде подростка, в результате чего и произошло ДТП.
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В селе Нижняя Тавда Тюменской области столкнулись мопед и мотоцикл. В результате ДТП водитель мопеда получил перелом ноги, а мотоциклист скрылся с места происшествия. Подробности аварии сообщили в областном Управлении ГИБДД. «Мопед и мотоцикл столкнулись сегодня в селе Нижняя Тавда. Водитель на мотоцикле скрылся. Столкновение произошло на улице Весенней. У водителя мопеда перелом ноги», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пострадавший водитель мопеда оказался школьником. Ему 14 лет. В настоящее время ведется розыск мотоциклиста. Предварительно он решил обогнать поворачивающего на мопеде подростка, в результате чего и произошло ДТП.