24 мая 2024

Грозы, дожди и штормовой ветер придут в Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния, гроза
Челябинцам объявили штормовое предупреждение Фото:

Сильные дожди, грозы и град ожидают жителей Челябинской области в воскресенье 26 мая. О неблагоприятных погодных явлениях предупредили в региональном гидрометцентре.

«Днем 26 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. При грозах усиление ветра западного и северо-западного направления до 20 метров в секунду», — рассказали в ЦГМС.

Ночью ожидается температура от восьми до 13 градусов тепла. Днем — до 19 градусов, в южных районах региона — +25.

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Сильные дожди, грозы и град ожидают жителей Челябинской области в воскресенье 26 мая. О неблагоприятных погодных явлениях предупредили в региональном гидрометцентре. «Днем 26 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. При грозах усиление ветра западного и северо-западного направления до 20 метров в секунду», — рассказали в ЦГМС. Ночью ожидается температура от восьми до 13 градусов тепла. Днем — до 19 градусов, в южных районах региона — +25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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