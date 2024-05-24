Грозы, дожди и штормовой ветер придут в Челябинскую область

Челябинцам объявили штормовое предупреждение
Сильные дожди, грозы и град ожидают жителей Челябинской области в воскресенье 26 мая. О неблагоприятных погодных явлениях предупредили в региональном гидрометцентре.
«Днем 26 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. При грозах усиление ветра западного и северо-западного направления до 20 метров в секунду», — рассказали в ЦГМС.
Ночью ожидается температура от восьми до 13 градусов тепла. Днем — до 19 градусов, в южных районах региона — +25.
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