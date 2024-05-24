Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 26 мая ожидается штормовой ветер с порывами до 18 м/с. Сотрудники регионального управления МЧС рекомендуют особенно внимательно соблюдать меры пожарной безопасности и ставить личные автомобили на закрытую парковку. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Спасатели советуют прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, а садоводам и огородникам лучше воздержаться от работ на открытом воздухе. Пешеходам следует держаться подальше от строек, линий электропередач и деревьев.
«Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды — крытая парковка», — отмечают специалисты.
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