24 мая 2024

Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

МЧС: на Свердловскую область надвигается штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Пешеходам следует держаться подальше от деревьев (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 26 мая ожидается штормовой ветер с порывами до 18 м/с. Сотрудники регионального управления МЧС рекомендуют особенно внимательно соблюдать меры пожарной безопасности и ставить личные автомобили на закрытую парковку. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Спасатели советуют прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, а садоводам и огородникам лучше воздержаться от работ на открытом воздухе. Пешеходам следует держаться подальше от строек, линий электропередач и деревьев.

«Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды — крытая парковка», — отмечают специалисты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 26 мая ожидается штормовой ветер с порывами до 18 м/с. Сотрудники регионального управления МЧС рекомендуют особенно внимательно соблюдать меры пожарной безопасности и ставить личные автомобили на закрытую парковку. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Спасатели советуют прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, а садоводам и огородникам лучше воздержаться от работ на открытом воздухе. Пешеходам следует держаться подальше от строек, линий электропередач и деревьев. «Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды — крытая парковка», — отмечают специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...