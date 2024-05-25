ВСУ ударили по объекту ракетного предупреждения на Кубани: что о нем известно

ВСУ 25 мая нанесли ракетный удар по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Эти системы семейства «Воронеж» предназначены для обнаружения факта пуска баллистических ракет. Подробнее об объекте, по которому ударили украинские силы — в материале URA.RU.
Что произошло
Днем 25 мая экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об атаке ВСУ на СПРН на Кубани и его повреждении. Он обвинил в произошедшем США и заявил, что Вашингтон должен будет ответить за этот удар. Кроме того, он отметил, что такие действия могут привести к «необратимому обвалу стратегической безопасности ядерных держав».
В ресурсе «Русский мир» заявили, что ударом по СПРН противник намеревался расшатать стратегическую безопасность России. Там также предположили, что ВСУ атаковали объект с помощью беспилотника.
Назначение и функции российской СПРН
Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России была создана как мера реагирования на угрозы, связанные с возможностью применения межконтинентальных баллистических ракет. Задачей СПРН является оперативное выявление фактов ракетного нападения, что позволяет своевременно информировать командные пункты и принимать необходимые решения, передает газета «Аргументы и факты».
Состав системы СПРН
Система СПРН состоит из космического и наземного эшелонов. Космический эшелон представлен группировкой специализированных спутников, в то время как наземный эшелон включает в себя сеть радиолокационных станций типа «Воронеж», «Воронеж-ДМ» и «Дарьял», размещённых в стратегических регионах России. Эти станции способны обнаруживать баллистические ракеты на большие расстояния, обеспечивая охват всех возможных направлений угрозы.
Обработка данных СПРН
Информация, собранная с обоих эшелонов, направляется на командный пункт для дальнейшей обработки. Здесь происходит анализ данных и принятие решений на основе полученной информации о государстве-агрессоре, целях атаки, времени прибытия ракет и возможном масштабе удара.
Планы по модернизации СПРН
Система постоянно развивается с использованием передовых научно-технических достижений. Генеральный конструктор СПРН и гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел»»» Сергей Боев в интервью РИА Новости отметил, что система способна отслеживать гиперзвуковые ракеты и использует передовые методы обработки информации и боевые алгоритмы.
Будущее развитие СПРН
В будущем планируется создание непрерывного двухдиапазонного радиолокационного поля, строительство новых станций в Мурманской области и Республике Коми. Министерство обороны РФ анонсировало расширение информационных ресурсов системы, улучшение достоверности данных, модернизацию командных пунктов, внедрение концепции сетецентрического управления, развитие космического эшелона, создание замкнутого радиолокационного поля и совершенствование радиолокационных средств.
Таким образом, СПРН России представляет собой сложную и высокотехнологичную систему, призванную обеспечивать безопасность страны от ракетных угроз. Постоянное совершенствование системы гарантирует поддержание высокого уровня готовности к любым вызовам современной военной обстановки.
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