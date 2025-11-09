Супертайфун обрушился на Филиппины

Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мощный супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на северо-восточные районы Филиппин, вызвав массовую эвакуацию населения. По данным местных СМИ, при приближении стихии погибли по меньшей мере два человека.

«В 21.10 (16.10 мск — ред.) сегодня центр супертайфуна „Уван“ обрушился на Диналунган в провинции Аврора», — сообщило филиппинское метеорологическое бюро PAGASA. Специалисты продолжают отслеживать движение тайфуна по территории страны.

Более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за приближения супертайфуна. Власти организовали временные убежища в безопасных районах, чтобы защитить население от разгула стихии. Точное количество пострадавших уточняется. Местные спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на последствия тайфуна.

«Фунг-Вонг», известный на Филиппинах под местным названием «Уван», классифицируется как супертайфун — наиболее мощная категория тропических циклонов. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает критических значений, что представляет серьезную угрозу для инфраструктуры и жизни людей.