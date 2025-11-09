Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Супертайфун обрушился на Филиппины

Супертайфун Фунг-Вонг ударил по Филиппинам есть погибшие
09 ноября 2025 в 20:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины

Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мощный супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на северо-восточные районы Филиппин, вызвав массовую эвакуацию населения. По данным местных СМИ, при приближении стихии погибли по меньшей мере два человека.

«В 21.10 (16.10 мск — ред.) сегодня центр супертайфуна „Уван“ обрушился на Диналунган в провинции Аврора», — сообщило филиппинское метеорологическое бюро PAGASA. Специалисты продолжают отслеживать движение тайфуна по территории страны.

Более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за приближения супертайфуна. Власти организовали временные убежища в безопасных районах, чтобы защитить население от разгула стихии. Точное количество пострадавших уточняется. Местные спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на последствия тайфуна.

Продолжение после рекламы

«Фунг-Вонг», известный на Филиппинах под местным названием «Уван», классифицируется как супертайфун — наиболее мощная категория тропических циклонов. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает критических значений, что представляет серьезную угрозу для инфраструктуры и жизни людей.

Супертайфун «Фунг-Вонг» (местное название — «Уван») достиг Филиппин спустя несколько дней после другого разрушительного тайфуна — «Калмэги», который унес жизни 204 человек на Филиппинах и еще пяти — во Вьетнаме. Ранее из-за угрозы «Фунг-Вонг» были эвакуированы около 100 тысяч человек, отменено более 300 авиарейсов, в ряде районов возникли перебои с электроснабжением.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал