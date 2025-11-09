Логотип РИА URA.RU
Визит постпредов НАТО на Украину назвали крайне негативным сигналом

09 ноября 2025 в 20:12
Фото: Официальный сайт президента Украины

Визит делегации постоянных представителей стран НАТО в расположение украинской бригады Нацгвардии расценивается как крайне негативный сигнал для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в российских силовых структурах, связав визит с подготовкой к потенциальным выборам на Украине.

«Прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского — очередной негативный сигнал для киевского диктатора в преддверии потенциальных выборов», — заявил собеседник агентства ТАСС. В делегацию вошли послы США, Великобритании, Германии, Франции и других стран альянса.

Делегация постоянных представителей государств-членов НАТО посетила расположение 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия». По данным источников, эта бригада стала «прибежищем для различного рода известных личностей» из-за относительно спокойной обстановки в районе ее дислокации.

В российских силовых структурах считают, что такой визит свидетельствует о начале кампании по деконструкции образа Зеленского. В качестве примера приводятся публикации архивных интервью его матери. По мнению собеседника, Запад готовит замену Зеленскому на посту президента Украины. «Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных», — отметил представитель силовых структур.

