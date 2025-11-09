«Не подстраиваться под ожидания»: психолог оценила необычный совет молодежи от Пугачевой

Алла Пугачева дала совет молодежи Фото: Сергей Серебро / Народные новости Витебска

Певица Алла Пугачева во время прогулки по кипрскому Лимассолу пообщалась с русскоязычным блогером, который попросил артистку дать совет молодежи.

«Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и все. Не слушайте никого и делайте свое дело. Вот вам мой совет», — сказала женщина, которая поет.

Такой неоднозначный совет можно трактовать по-разному. Психолог Мила Рубинчик в беседе с URA.RU оценила рекомендацию Аллы Борисовны.

Продолжение после рекламы

«В основе высказывания Пугачевой очень важная мысль: не проживать чужую жизнь и не подстраиваться под ожидания общества, родителей, традиционных сценариев. В этом смысле слова Аллы Борисовны абсолютно справедливы. Молодому человеку важно учиться слышать себя, свои желания, интересы, выбирать направление, которое действительно откликается. Без этого невозможна настоящая самореализация — мы либо живем свою жизнь, либо ту, которую нам назначили», — поясняет эксперт

Но в этом случае есть и вторая сторона. Психолог объясняет, что позиция «не слушайте никого» — не то же самое, что «не учитесь ни у кого».

«Полный отказ от опыта старших или профессионалов редко приводит к успеху. Многие ошибки уже были совершены до нас, и игнорировать накопленный опыт, значит, тратить больше времени, ресурсов и нервов. Можно идти своим путем, но все равно держать глаза открытыми, впитывать знания, фильтровать мнения», — говорит Мила Рубинчик.

Кроме того, при выборе своего жизненного пути важно помнить, что действия, основанные только на эмоциях, — всегда риск, так как в этом случае нет устойчивости.

«Без навыков, дисциплины и трезвой оценки реальности „делай, как хочешь“ может превратиться в хаотичное метание. Большая свобода требует большей внутренней зрелости: умения принимать решения, брать ответственность, выдерживать последствия.

Поэтому в ее фразе есть зерно истины: выбирай свой путь, а не навязанный. Но в реальной жизни разумный баланс выглядит так: слушай себя, не подстраивайся под чужие ожидания, но при этом не отвергай чужой опыт — используй его как навигатор, а не как сценарий. Делай свое дело, но развивай навыки и голову. В этом сочетании и рождается самостоятельность, а не просто протест», — резюмировала эксперт.