24 мая 2024

Челябинский кот Беляш выжил после полоскания в стиральной машине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Котик. Челябинск, кошка, кот, раковина, домашнее животное, ванная комната
Вероятно кот нашел теплое место, забравшись в стиральную машину Фото:

В Челябинске включившая стиральную машину женщина случайно заперла внутри кота Беляша. Хозяйка животного спохватилась спустя десять минут, когда выполнялся процесс полоскания.

«Как животное оказалось в барабане бытовой техники, хозяйка пояснить не смогла. Вероятно, питомец залез туда самостоятельно и уснул», — пишет cheltv.ru.

После инцидента женщина увезла кота в ветклинику. Беляш не получил травм, однако испытал сильный стресс. Ему установили внутривенный катетер и провели инфузионную терапию, стабилизировав давление. Ветеринары отправили животное домой спустя сутки.

Беляш не успел захлебнуться и получить переломы
Беляш не успел захлебнуться и получить переломы

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В Челябинске включившая стиральную машину женщина случайно заперла внутри кота Беляша. Хозяйка животного спохватилась спустя десять минут, когда выполнялся процесс полоскания. «Как животное оказалось в барабане бытовой техники, хозяйка пояснить не смогла. Вероятно, питомец залез туда самостоятельно и уснул», — пишет cheltv.ru. После инцидента женщина увезла кота в ветклинику. Беляш не получил травм, однако испытал сильный стресс. Ему установили внутривенный катетер и провели инфузионную терапию, стабилизировав давление. Ветеринары отправили животное домой спустя сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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