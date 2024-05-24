В Челябинске включившая стиральную машину женщина случайно заперла внутри кота Беляша. Хозяйка животного спохватилась спустя десять минут, когда выполнялся процесс полоскания.
«Как животное оказалось в барабане бытовой техники, хозяйка пояснить не смогла. Вероятно, питомец залез туда самостоятельно и уснул», — пишет cheltv.ru.
После инцидента женщина увезла кота в ветклинику. Беляш не получил травм, однако испытал сильный стресс. Ему установили внутривенный катетер и провели инфузионную терапию, стабилизировав давление. Ветеринары отправили животное домой спустя сутки.
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