24 мая 2024

Байкерша чудом выжила в жестком ДТП в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , реанимобиль, скорая помошь
Девушка доставлена в больницу черепно-мозговой травмой (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурге девушка на мотоцикле столкнулась с автомобилем Lada Priora. Жесткое ДТП произошло на улице Восточной. Его свидетелем стал читатель URA.RU.

«Девушка доставлена в больницу черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ОГИБДД. Судя по фото, восстановлению ее мотоцикл не подлежит.

На место выезжала скорая
На место выезжала скорая
Фото:

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В центре Екатеринбурге девушка на мотоцикле столкнулась с автомобилем Lada Priora. Жесткое ДТП произошло на улице Восточной. Его свидетелем стал читатель URA.RU. «Девушка доставлена в больницу черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ОГИБДД. Судя по фото, восстановлению ее мотоцикл не подлежит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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