Девушка доставлена в больницу черепно-мозговой травмой (архивное фото)
В центре Екатеринбурге девушка на мотоцикле столкнулась с автомобилем Lada Priora. Жесткое ДТП произошло на улице Восточной. Его свидетелем стал читатель URA.RU.
«Девушка доставлена в больницу черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ОГИБДД. Судя по фото, восстановлению ее мотоцикл не подлежит.
На место выезжала скорая
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