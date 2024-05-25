На Украине тысячи заключенных решили отправиться на фронт

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ВСУ пополнится тысячами бывших зэков
ВСУ пополнится тысячами бывших зэков Фото:

На Украине 4,3 тысячи заключенных подписали заявление на мобилизацию в зону конфликта с Россией. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська.

"Малюська сказал, что судебные органы уже рассматривают большинство из 4300 заявлений, поданных на данный момент", — передает The New York Times. По словам главы украинского минфина, в стране планируется мобилизовать до 20 тысяч заключенных.

Такое желание среди осужденных обусловлено недавно принятым на Украине законом, который позволяет освобождать заключенных по УДО для их мобилизации в зону боевых действий. Малюська уточнил, что по этой инициативе были освобождены уже 350 зеков.

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На Украине 4,3 тысячи заключенных подписали заявление на мобилизацию в зону конфликта с Россией. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська. "Малюська сказал, что судебные органы уже рассматривают большинство из 4300 заявлений, поданных на данный момент", — передает The New York Times. По словам главы украинского минфина, в стране планируется мобилизовать до 20 тысяч заключенных. Такое желание среди осужденных обусловлено недавно принятым на Украине законом, который позволяет освобождать заключенных по УДО для их мобилизации в зону боевых действий. Малюська уточнил, что по этой инициативе были освобождены уже 350 зеков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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