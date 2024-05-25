На Украине тысячи заключенных решили отправиться на фронт

На Украине 4,3 тысячи заключенных подписали заявление на мобилизацию в зону конфликта с Россией. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська.
"Малюська сказал, что судебные органы уже рассматривают большинство из 4300 заявлений, поданных на данный момент", — передает The New York Times. По словам главы украинского минфина, в стране планируется мобилизовать до 20 тысяч заключенных.
Такое желание среди осужденных обусловлено недавно принятым на Украине законом, который позволяет освобождать заключенных по УДО для их мобилизации в зону боевых действий. Малюська уточнил, что по этой инициативе были освобождены уже 350 зеков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.