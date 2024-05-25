Пленный боец ВСУ, просивший не вносить его в список на обмен, получил паспорт РФ

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Клипарт. Сургут , документ, оружие, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
Пленный боец ВСУ заявил, что намерен своим трудом оправдать полученный паспорт РФ Фото:

Украинскому пленному Александру Ананьеву, который просил не включать его в списки на обмен, вручил паспорт РФ командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее боец ВСУ обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ему российский документ.

«Хотел бы поблагодарить нашего верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, вас лично и всех, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы я наконец получил этот билет в жизнь. Я надеюсь, что честным трудом заслужу звание гражданина Российской Федерации», — заявил Александр Ананьев. Видео с его обращением опубликовал сам Апти Алаудинов.

Генерал Алаудинов отметил, что сейчас Ананьев не является ни военнопленным, ни врагом, а гражданином России. Мужчина попал в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки.

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Украинскому пленному Александру Ананьеву, который просил не включать его в списки на обмен, вручил паспорт РФ командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее боец ВСУ обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ему российский документ. «Хотел бы поблагодарить нашего верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, вас лично и всех, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы я наконец получил этот билет в жизнь. Я надеюсь, что честным трудом заслужу звание гражданина Российской Федерации», — заявил Александр Ананьев. Видео с его обращением опубликовал сам Апти Алаудинов. Генерал Алаудинов отметил, что сейчас Ананьев не является ни военнопленным, ни врагом, а гражданином России. Мужчина попал в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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