Пленный боец ВСУ, просивший не вносить его в список на обмен, получил паспорт РФ

25 мая 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Пленный боец ВСУ заявил, что намерен своим трудом оправдать полученный паспорт РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Украинскому пленному Александру Ананьеву, который просил не включать его в списки на обмен, вручил паспорт РФ командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее боец ВСУ обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ему российский документ. «Хотел бы поблагодарить нашего верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, вас лично и всех, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы я наконец получил этот билет в жизнь. Я надеюсь, что честным трудом заслужу звание гражданина Российской Федерации», — заявил Александр Ананьев. Видео с его обращением опубликовал сам Апти Алаудинов. Генерал Алаудинов отметил, что сейчас Ананьев не является ни военнопленным, ни врагом, а гражданином России. Мужчина попал в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинскому пленному Александру Ананьеву, который просил не включать его в списки на обмен, вручил паспорт РФ командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее боец ВСУ обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ему российский документ. «Хотел бы поблагодарить нашего верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, вас лично и всех, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы я наконец получил этот билет в жизнь. Я надеюсь, что честным трудом заслужу звание гражданина Российской Федерации», — заявил Александр Ананьев. Видео с его обращением опубликовал сам Апти Алаудинов. Генерал Алаудинов отметил, что сейчас Ананьев не является ни военнопленным, ни врагом, а гражданином России. Мужчина попал в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки.