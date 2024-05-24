РПН запретил купаться во всех водоемах Екатеринбурга

25 мая 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Исследования качества воды проводят перед каждым летним сезоном Фото: Владимир Жабриков© URA.RU (архивное фото) Качество воды во всех водоемах на территории Екатеринбурга не отвечает требованиям Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба мэрии, купание в реке Исеть и городских прудах в пределах города запрещено. «По данным специалистов, на сегодняшний день ни один водоем, находящийся на территории Екатеринбурга, не отвечает всем необходимым требованиям», — отметили власти. Исследования качества воды специалисты Роспотребнадзора проводят перед каждым летним сезоном. По следам заключений экспертов устанавливаются таблички «Купание запрещено». Особенно опасно купание в местах пребывания водоплавающих птиц — велика вероятность заражения церкариозом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Качество воды во всех водоемах на территории Екатеринбурга не отвечает требованиям Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба мэрии, купание в реке Исеть и городских прудах в пределах города запрещено. «По данным специалистов, на сегодняшний день ни один водоем, находящийся на территории Екатеринбурга, не отвечает всем необходимым требованиям», — отметили власти. Исследования качества воды специалисты Роспотребнадзора проводят перед каждым летним сезоном. По следам заключений экспертов устанавливаются таблички «Купание запрещено». Особенно опасно купание в местах пребывания водоплавающих птиц — велика вероятность заражения церкариозом.