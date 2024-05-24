РПН запретил купаться во всех водоемах Екатеринбурга

Качество воды во всех водоемах на территории Екатеринбурга не отвечает требованиям Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба мэрии, купание в реке Исеть и городских прудах в пределах города запрещено.
«По данным специалистов, на сегодняшний день ни один водоем, находящийся на территории Екатеринбурга, не отвечает всем необходимым требованиям», — отметили власти.
Исследования качества воды специалисты Роспотребнадзора проводят перед каждым летним сезоном. По следам заключений экспертов устанавливаются таблички «Купание запрещено». Особенно опасно купание в местах пребывания водоплавающих птиц — велика вероятность заражения церкариозом.
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