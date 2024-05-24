24 мая 2024

РПН запретил купаться во всех водоемах Екатеринбурга

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Жаркий вечер на берегу Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, жара, каникулы, купание, ныряние
Исследования качества воды проводят перед каждым летним сезоном Фото:

Качество воды во всех водоемах на территории Екатеринбурга не отвечает требованиям Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба мэрии, купание в реке Исеть и городских прудах в пределах города запрещено.

«По данным специалистов, на сегодняшний день ни один водоем, находящийся на территории Екатеринбурга, не отвечает всем необходимым требованиям», — отметили власти.

Исследования качества воды специалисты Роспотребнадзора проводят перед каждым летним сезоном. По следам заключений экспертов устанавливаются таблички «Купание запрещено». Особенно опасно купание в местах пребывания водоплавающих птиц — велика вероятность заражения церкариозом.

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Качество воды во всех водоемах на территории Екатеринбурга не отвечает требованиям Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба мэрии, купание в реке Исеть и городских прудах в пределах города запрещено. «По данным специалистов, на сегодняшний день ни один водоем, находящийся на территории Екатеринбурга, не отвечает всем необходимым требованиям», — отметили власти. Исследования качества воды специалисты Роспотребнадзора проводят перед каждым летним сезоном. По следам заключений экспертов устанавливаются таблички «Купание запрещено». Особенно опасно купание в местах пребывания водоплавающих птиц — велика вероятность заражения церкариозом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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