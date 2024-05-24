«Уралу» грозит вылет из Премьер-лиги после поражения в Москве

ФК «Урал» (Екатеринбург) опустился в зону стыковых матчей (14 место из 16) по итогам финального — 30-го — тура Российской премьер-лиги. Команда в гостях проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:2.
В составе «армейцев» отличились Виктор Давила (40 минута) и Тамерлан Мусаев (42-я). На 67 минуте нападающий «Урала» Гильерме Шеттине не забил пенальти, его удар отразил Игорь Акинфеев.
Прямой конкурент «Урала» — воронежский «Факел» — свой матч у грозненского «Ахмата» выиграл (2:0) и зону «стыков» покинул. За право сохраниться в элите российского футбола «Урал» поспорит с тольяттинским «Акроном», который занял третье место в Первой лиге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!