24 мая 2024

«Уралу» грозит вылет из Премьер-лиги после поражения в Москве

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ФК «Урал» – ФК ЦСКА. Екатеринбург, цска, фк урал
«Урал» играет в РПЛ с 2013-го (архивное фото) Фото:

ФК «Урал» (Екатеринбург) опустился в зону стыковых матчей (14 место из 16) по итогам финального — 30-го — тура Российской премьер-лиги. Команда в гостях проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:2.

В составе «армейцев» отличились Виктор Давила (40 минута) и Тамерлан Мусаев (42-я). На 67 минуте нападающий «Урала» Гильерме Шеттине не забил пенальти, его удар отразил Игорь Акинфеев.

Прямой конкурент «Урала» — воронежский «Факел» — свой матч у грозненского «Ахмата» выиграл (2:0) и зону «стыков» покинул. За право сохраниться в элите российского футбола «Урал» поспорит с тольяттинским «Акроном», который занял третье место в Первой лиге.

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ФК «Урал» (Екатеринбург) опустился в зону стыковых матчей (14 место из 16) по итогам финального — 30-го — тура Российской премьер-лиги. Команда в гостях проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:2. В составе «армейцев» отличились Виктор Давила (40 минута) и Тамерлан Мусаев (42-я). На 67 минуте нападающий «Урала» Гильерме Шеттине не забил пенальти, его удар отразил Игорь Акинфеев. Прямой конкурент «Урала» — воронежский «Факел» — свой матч у грозненского «Ахмата» выиграл (2:0) и зону «стыков» покинул. За право сохраниться в элите российского футбола «Урал» поспорит с тольяттинским «Акроном», который занял третье место в Первой лиге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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