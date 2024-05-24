24 мая 2024

В Челябинске парни устроили разборки со стрельбой из-за девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемка фильма про маньяка. Челябинск, убийство, пистолет, оружие
У одного из участников конфликта с собой был пистолет (фото из архива) Фото:

В Ленинском районе Челябинска по улице Коммунаров 25 мая парни устроили драку со стрельбой. Причиной конфликта, по предварительным данным, стала девушка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Конфликт между группой парней, предварительно, произошел из-за девушки. В больницу никто из участников не обращался», — уточнил URA.RU источник.

Разборки со стрельбой между двумя группами парней произошли 25 мая в Ленинском районе Челябинска. На видео, снятом очевидцами, показано, как парни дерутся между собой, слышны звуки выстрелов. Все участники оперативно установлены сотрудниками полиции Челябинска. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, выяснение обстоятельств произошедшего поставлено на контроль начальником управления. «В настоящее время все его участники установлены и доставляются в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — добавляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

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В Ленинском районе Челябинска по улице Коммунаров 25 мая парни устроили драку со стрельбой. Причиной конфликта, по предварительным данным, стала девушка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Конфликт между группой парней, предварительно, произошел из-за девушки. В больницу никто из участников не обращался», — уточнил URA.RU источник. Разборки со стрельбой между двумя группами парней произошли 25 мая в Ленинском районе Челябинска. На видео, снятом очевидцами, показано, как парни дерутся между собой, слышны звуки выстрелов. Все участники оперативно установлены сотрудниками полиции Челябинска. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, выяснение обстоятельств произошедшего поставлено на контроль начальником управления. «В настоящее время все его участники установлены и доставляются в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — добавляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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