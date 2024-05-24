В Челябинске парни устроили разборки со стрельбой из-за девушки

В Ленинском районе Челябинска по улице Коммунаров 25 мая парни устроили драку со стрельбой. Причиной конфликта, по предварительным данным, стала девушка. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Конфликт между группой парней, предварительно, произошел из-за девушки. В больницу никто из участников не обращался», — уточнил URA.RU источник.
Разборки со стрельбой между двумя группами парней произошли 25 мая в Ленинском районе Челябинска. На видео, снятом очевидцами, показано, как парни дерутся между собой, слышны звуки выстрелов. Все участники оперативно установлены сотрудниками полиции Челябинска. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, выяснение обстоятельств произошедшего поставлено на контроль начальником управления. «В настоящее время все его участники установлены и доставляются в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — добавляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
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