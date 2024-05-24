24 мая 2024

Известный музыкант впервые исполнил свою новую песню в Тобольске. Видео

Группа Therr Maitz с Антоном Беляевым выступила с новой песней в Тобольске
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Антоном Беляевым (Therr Maitz). Екатеринбург, беляев антон, therr maitz
Антон Беляев бесплатно выступил в Тобольске Фото:

Группа Therr Maitz с Антоном Беляевым исполнила свою новую песню в Тобольске на фестивале в честь Дня химика. Об этом сообщили в соцсетях.

«Мы должны были уже уйти, но споем первую нашу песню на русском языке. В ней даже нет одного куплета», — слова артиста передает telegram-канал «Темы Тюмени».

Антон Беляев вместе с группой выступил бесплатно в Тобольске на фестивале в честь Дня химика. Известный исполнитель и наставник шоу «Голос» учил горожан петь.

В Тобольске прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию тобольской нефтехимии. В город с визитом прибыл губернатор области Александр Моор. Он совместно с главой Тобольска и гендиректором компании СИБУР Михаилом Карисаловым подписал трехстороннее соглашение о развитии образовательного кластера в городе. Кроме того, в Тобольске стартовал инвестпроект по строительству гостиничного комплекса. На торжественной церемонии в честь этого была заложена капсула времени.

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Группа Therr Maitz с Антоном Беляевым исполнила свою новую песню в Тобольске на фестивале в честь Дня химика. Об этом сообщили в соцсетях. «Мы должны были уже уйти, но споем первую нашу песню на русском языке. В ней даже нет одного куплета», — слова артиста передает telegram-канал «Темы Тюмени». Антон Беляев вместе с группой выступил бесплатно в Тобольске на фестивале в честь Дня химика. Известный исполнитель и наставник шоу «Голос» учил горожан петь. В Тобольске прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию тобольской нефтехимии. В город с визитом прибыл губернатор области Александр Моор. Он совместно с главой Тобольска и гендиректором компании СИБУР Михаилом Карисаловым подписал трехстороннее соглашение о развитии образовательного кластера в городе. Кроме того, в Тобольске стартовал инвестпроект по строительству гостиничного комплекса. На торжественной церемонии в честь этого была заложена капсула времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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