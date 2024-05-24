Известный музыкант впервые исполнил свою новую песню в Тобольске. Видео

Группа Therr Maitz с Антоном Беляевым выступила с новой песней в Тобольске

25 мая 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Антон Беляев бесплатно выступил в Тобольске Фото: Александр Мамаев © URA.RU Группа Therr Maitz с Антоном Беляевым исполнила свою новую песню в Тобольске на фестивале в честь Дня химика. Об этом сообщили в соцсетях. «Мы должны были уже уйти, но споем первую нашу песню на русском языке. В ней даже нет одного куплета», — слова артиста передает telegram-канал «Темы Тюмени». Антон Беляев вместе с группой выступил бесплатно в Тобольске на фестивале в честь Дня химика. Известный исполнитель и наставник шоу «Голос» учил горожан петь. В Тобольске прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию тобольской нефтехимии. В город с визитом прибыл губернатор области Александр Моор. Он совместно с главой Тобольска и гендиректором компании СИБУР Михаилом Карисаловым подписал трехстороннее соглашение о развитии образовательного кластера в городе. Кроме того, в Тобольске стартовал инвестпроект по строительству гостиничного комплекса. На торжественной церемонии в честь этого была заложена капсула времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа Therr Maitz с Антоном Беляевым исполнила свою новую песню в Тобольске на фестивале в честь Дня химика. Об этом сообщили в соцсетях. «Мы должны были уже уйти, но споем первую нашу песню на русском языке. В ней даже нет одного куплета», — слова артиста передает telegram-канал «Темы Тюмени». Антон Беляев вместе с группой выступил бесплатно в Тобольске на фестивале в честь Дня химика. Известный исполнитель и наставник шоу «Голос» учил горожан петь. В Тобольске прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию тобольской нефтехимии. В город с визитом прибыл губернатор области Александр Моор. Он совместно с главой Тобольска и гендиректором компании СИБУР Михаилом Карисаловым подписал трехстороннее соглашение о развитии образовательного кластера в городе. Кроме того, в Тобольске стартовал инвестпроект по строительству гостиничного комплекса. На торжественной церемонии в честь этого была заложена капсула времени.