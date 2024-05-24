Капсула времени заложена в честь начала строительства гостиничного комплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) стартовал инвестпроект по строительству гостиничного комплекса. На торжественной церемонии в честь этого события была заложена капсула времени. Подробности сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В Тюменской области приступили к реализации инвестпроекта по строительству гостиничного комплекса в центре Тобольска. Состоялась торжественная закладка „капсулы времени“ в основание будущей гостиницы», — передает корреспондент URA.RU. На территории отеля также будет располагаться термальный комплекс Cosmos Tobolsk Hotel.

Идея создания отеля появилась у главы города Максима Афанасьева еще два года назад. Тогда он озвучил предложение главе региона Александру Моору и получил одобрение.

В торжественной церемонии принял участие замгубернатора региона Андрей Пантелеев. В беседе с журналистом агентства он поделился, что за год турпоток в Тобольске вырос на 30%. В связи с этим возникла необходимость появления в городе новых объектов туристического показа и группы отелей.

«В рамках этого проекта регионом была подготовлена площадка, были снесены все необходимые здания, которые мешали. Все это было объединено в единый комплекс. Благодаря работе администрации города проведены все значимые мероприятия по подготовке», — сообщил Пантелеев URA.RU. Он добавил, что в рамках соглашения с корпорацией Туризм.РФ запланирован еще один крупный туристический объект. Это термальный комплекс «Жемчужина Сибири». Сейчас площадка готовится для большого количества инвесторов и их комфортной работы.

Сегодня в Тобольске проходят торжественные мероприятия в честь празднования дня химика. В город с визитом прибыл губернатор области. Им совместно с главой Тобольска и гендиректором компании СИБУР Михаилом Карисаловым было подписано трехстороннее соглашение о развитии образовательного кластера в городе.

Закладка капсулы времени на месте будущего отеля в Тобольске Фото: URA.RU, Иван Горшанов