В Екатеринбурге 25 мая на фестивале уличной культуры MEGA Urban Fest один из участников дрифта — техники автоспорта с использованием управляемого заноса на высокой скорости — врезался в бетонные блоки, защищающие зрителей. О происшествии сообщили очевидцы.
«Жесть! Чуть не задавили зрителей. Сегодня на Mega Urban Fest дрифтеры врезались и снесли бетонные блоки ограждения», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных каналом кадрах заметно, как водитель, войдя в поворот, сталкивается с блоками, которые падают от удара. О пострадавших в ДТП не сообщается.
В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что обращений по факту аварии не поступало. «По данному факту обращение не поступало. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами», — заявили в ведомстве.
На масштабном фестивале уличной культуры у ТЦ «Мега» помимо дрифт-площадки были и соревнования райдеров, танцевальные батлы и концерты музыкантов Lizer (Арсен Магомадов) и Хаски (Дмитрий Кузнецов). Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в материале URA.RU.
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