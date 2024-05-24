24 мая 2024

На фестивале в Екатеринбурге дрифтер влетел в бетонные ограждения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестно, пострадал ли водитель от удара о бетонные блоки
Неизвестно, пострадал ли водитель от удара о бетонные блоки Фото:

В Екатеринбурге 25 мая на фестивале уличной культуры MEGA Urban Fest один из участников дрифта — техники автоспорта с использованием управляемого заноса на высокой скорости — врезался в бетонные блоки, защищающие зрителей. О происшествии сообщили очевидцы.

«Жесть! Чуть не задавили зрителей. Сегодня на Mega Urban Fest дрифтеры врезались и снесли бетонные блоки ограждения», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных каналом кадрах заметно, как водитель, войдя в поворот, сталкивается с блоками, которые падают от удара. О пострадавших в ДТП не сообщается.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что обращений по факту аварии не поступало. «По данному факту обращение не поступало. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами», — заявили в ведомстве.

На масштабном фестивале уличной культуры у ТЦ «Мега» помимо дрифт-площадки были и соревнования райдеров, танцевальные батлы и концерты музыкантов Lizer (Арсен Магомадов) и Хаски (Дмитрий Кузнецов). Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге 25 мая на фестивале уличной культуры MEGA Urban Fest один из участников дрифта — техники автоспорта с использованием управляемого заноса на высокой скорости — врезался в бетонные блоки, защищающие зрителей. О происшествии сообщили очевидцы. «Жесть! Чуть не задавили зрителей. Сегодня на Mega Urban Fest дрифтеры врезались и снесли бетонные блоки ограждения», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных каналом кадрах заметно, как водитель, войдя в поворот, сталкивается с блоками, которые падают от удара. О пострадавших в ДТП не сообщается. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что обращений по факту аварии не поступало. «По данному факту обращение не поступало. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами», — заявили в ведомстве. На масштабном фестивале уличной культуры у ТЦ «Мега» помимо дрифт-площадки были и соревнования райдеров, танцевальные батлы и концерты музыкантов Lizer (Арсен Магомадов) и Хаски (Дмитрий Кузнецов). Подробнее о том, как прошло мероприятие, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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