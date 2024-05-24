В Новоуральске (Свердловская область) пропала 16-летняя Пужаева Елизавета. Ее местоположение неизвестно с 25 мая, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Пужаева Елизавета Алексеевна, 16 лет (2008 г. р.). Город Новоуральск, Свердловская область. С 25 мая 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».
Приметы подростка: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Девочка была одета в черную футболку, черные спортивные штаны и кроссовки.
Если вам известно о местоположении пропавшей, то можно сообщить об этом по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать любую информацию о девочке инфоргу отряда 8 902 274 95 00 (Наталья).
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