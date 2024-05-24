24 мая 2024

В Новоуральске пропала 16-летняя школьница. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры просят сообщить любую информацию о пропавшей девочке (архивное фото)
Волонтеры просят сообщить любую информацию о пропавшей девочке (архивное фото) Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) пропала 16-летняя Пужаева Елизавета. Ее местоположение неизвестно с 25 мая, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Пужаева Елизавета Алексеевна, 16 лет (2008 г. р.). Город Новоуральск, Свердловская область. С 25 мая 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».

Приметы подростка: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Девочка была одета в черную футболку, черные спортивные штаны и кроссовки.

Если вам известно о местоположении пропавшей, то можно сообщить об этом по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать любую информацию о девочке инфоргу отряда 8 902 274 95 00 (Наталья).

На момент пропажи девочка была одета во все черное
На момент пропажи девочка была одета во все черное
Фото:

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В Новоуральске (Свердловская область) пропала 16-летняя Пужаева Елизавета. Ее местоположение неизвестно с 25 мая, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Пужаева Елизавета Алексеевна, 16 лет (2008 г. р.). Город Новоуральск, Свердловская область. С 25 мая 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». Приметы подростка: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Девочка была одета в черную футболку, черные спортивные штаны и кроссовки. Если вам известно о местоположении пропавшей, то можно сообщить об этом по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать любую информацию о девочке инфоргу отряда 8 902 274 95 00 (Наталья).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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