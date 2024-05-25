В Стамбуле мотоциклисты бросили взрывчатку в офисное здание

Мотоциклисты бросили взрывчатку в офисное здание, сообщает турецкое издание
В офисном здании в стамбульском районе Кючюкчекмедже прогремел взрыв. Мотоциклисты подбросили взрывчатку в офис. Об этом сообщает агентство Ihlas.
«Взрыв произошел в рабочем офисе. В Кючюкчекмедже», —
По предварительным данным, неустановленные лица на мотоцикле подбросили взрывное устройство в помещение и скрылись с места происшествия. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поимку злоумышленников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.