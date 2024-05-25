25 мая 2024

В Стамбуле мотоциклисты бросили взрывчатку в офисное здание

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Курган, дорожное движение, мотоциклист
Мотоциклисты бросили взрывчатку в офисное здание, сообщает турецкое издание Фото:

В офисном здании в стамбульском районе Кючюкчекмедже прогремел взрыв. Мотоциклисты подбросили взрывчатку в офис. Об этом сообщает агентство Ihlas.

«Взрыв произошел в рабочем офисе. В Кючюкчекмедже», — уточняет издание.

По предварительным данным, неустановленные лица на мотоцикле подбросили взрывное устройство в помещение и скрылись с места происшествия. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поимку злоумышленников.

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В офисном здании в стамбульском районе Кючюкчекмедже прогремел взрыв. Мотоциклисты подбросили взрывчатку в офис. Об этом сообщает агентство Ihlas. «Взрыв произошел в рабочем офисе. В Кючюкчекмедже», — уточняет издание. По предварительным данным, неустановленные лица на мотоцикле подбросили взрывное устройство в помещение и скрылись с места происшествия. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поимку злоумышленников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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