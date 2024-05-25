В Стамбуле мотоциклисты бросили взрывчатку в офисное здание

26 мая 2024 в 00:51 Размер текста - 17 +

Мотоциклисты бросили взрывчатку в офисное здание, сообщает турецкое издание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В офисном здании в стамбульском районе Кючюкчекмедже прогремел взрыв. Мотоциклисты подбросили взрывчатку в офис. Об этом сообщает агентство Ihlas. «Взрыв произошел в рабочем офисе. В Кючюкчекмедже», — уточняет издание. По предварительным данным, неустановленные лица на мотоцикле подбросили взрывное устройство в помещение и скрылись с места происшествия. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поимку злоумышленников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В офисном здании в стамбульском районе Кючюкчекмедже прогремел взрыв. Мотоциклисты подбросили взрывчатку в офис. Об этом сообщает агентство Ihlas. «Взрыв произошел в рабочем офисе. В Кючюкчекмедже», — уточняет издание. По предварительным данным, неустановленные лица на мотоцикле подбросили взрывное устройство в помещение и скрылись с места происшествия. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поимку злоумышленников.