25 мая 2024
24 мая 2024

В Кургане спилили самую большую яблоню в городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветущие деревья. Екатеринбург, цветущая яблоня
Яблоня была самой большой в городе (архивное фото) Фото:

В Кургане срубили самую большую в городе яблоню, которая находилась во дворе бывшего дома земского исправника Александра Дуранова. Об этом сообщили в соцсетях.

«Самую большую в городе яблоню срубили прямо во время цветения. Она находилась во дворе бывшего дома земского исправника Дуранова на улице Климова», — сообщили в группе «Курган | курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется в открытых источниках, дом Дуранова является одним из старейших в городе, и его строительство относится к первой четверти 19 века. Свою должность исправник занимал с 1830 по 1837 годы, именно он встречал первых декабристов, которые прибыли на поселение в Курган. Пост Дуранов был вынужден оставить летом 1837 года из-за скандала после проведенного им расследования по делам старообрядцев Менщиковской волости.

Сообщалось, что в Кургане на берегу набережной Тобола планируют снести 40 аварийных домов ради строительства новых жилых комплексов. Под снос попадают дома по улицам Кирова, Томина, Климова и Набережная. Площадь земельных участков под застройку составляет более 60 тысяч квадратных метров. Земля на берегу Тобола была продана администрацией более чем за 100 миллионов рублей.

Яблоня росла рядом с бывшим домом исправника Дуранова
Яблоня росла рядом с бывшим домом исправника Дуранова

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В Кургане срубили самую большую в городе яблоню, которая находилась во дворе бывшего дома земского исправника Александра Дуранова. Об этом сообщили в соцсетях. «Самую большую в городе яблоню срубили прямо во время цветения. Она находилась во дворе бывшего дома земского исправника Дуранова на улице Климова», — сообщили в группе «Курган | курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте». Как уточняется в открытых источниках, дом Дуранова является одним из старейших в городе, и его строительство относится к первой четверти 19 века. Свою должность исправник занимал с 1830 по 1837 годы, именно он встречал первых декабристов, которые прибыли на поселение в Курган. Пост Дуранов был вынужден оставить летом 1837 года из-за скандала после проведенного им расследования по делам старообрядцев Менщиковской волости. Сообщалось, что в Кургане на берегу набережной Тобола планируют снести 40 аварийных домов ради строительства новых жилых комплексов. Под снос попадают дома по улицам Кирова, Томина, Климова и Набережная. Площадь земельных участков под застройку составляет более 60 тысяч квадратных метров. Земля на берегу Тобола была продана администрацией более чем за 100 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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