В Кургане спилили самую большую яблоню в городе. Фото

26 мая 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Яблоня была самой большой в городе (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане срубили самую большую в городе яблоню, которая находилась во дворе бывшего дома земского исправника Александра Дуранова. Об этом сообщили в соцсетях. «Самую большую в городе яблоню срубили прямо во время цветения. Она находилась во дворе бывшего дома земского исправника Дуранова на улице Климова», — сообщили в группе «Курган | курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте». Как уточняется в открытых источниках, дом Дуранова является одним из старейших в городе, и его строительство относится к первой четверти 19 века. Свою должность исправник занимал с 1830 по 1837 годы, именно он встречал первых декабристов, которые прибыли на поселение в Курган. Пост Дуранов был вынужден оставить летом 1837 года из-за скандала после проведенного им расследования по делам старообрядцев Менщиковской волости. Сообщалось, что в Кургане на берегу набережной Тобола планируют снести 40 аварийных домов ради строительства новых жилых комплексов. Под снос попадают дома по улицам Кирова, Томина, Климова и Набережная. Площадь земельных участков под застройку составляет более 60 тысяч квадратных метров. Земля на берегу Тобола была продана администрацией более чем за 100 миллионов рублей. Яблоня росла рядом с бывшим домом исправника Дуранова Фото: Алексей Дедов, группа «Курган | курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане срубили самую большую в городе яблоню, которая находилась во дворе бывшего дома земского исправника Александра Дуранова. Об этом сообщили в соцсетях. «Самую большую в городе яблоню срубили прямо во время цветения. Она находилась во дворе бывшего дома земского исправника Дуранова на улице Климова», — сообщили в группе «Курган | курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте». Как уточняется в открытых источниках, дом Дуранова является одним из старейших в городе, и его строительство относится к первой четверти 19 века. Свою должность исправник занимал с 1830 по 1837 годы, именно он встречал первых декабристов, которые прибыли на поселение в Курган. Пост Дуранов был вынужден оставить летом 1837 года из-за скандала после проведенного им расследования по делам старообрядцев Менщиковской волости. Сообщалось, что в Кургане на берегу набережной Тобола планируют снести 40 аварийных домов ради строительства новых жилых комплексов. Под снос попадают дома по улицам Кирова, Томина, Климова и Набережная. Площадь земельных участков под застройку составляет более 60 тысяч квадратных метров. Земля на берегу Тобола была продана администрацией более чем за 100 миллионов рублей.