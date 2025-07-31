Боровики пошли: где искать короля грибов и как правильно есть их

Диетолог Никитина: регулярное употребление боровиков полезно для сердца
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Гриб боровик может вырастать в длину до 20 см
Гриб боровик может вырастать в длину до 20 см Фото:

Гриб боровик— настоящий царь леса. Он растет почти во всех регионах России. Его большие размеры, неповторимый вкус и питательность позволяют готовить разные домашние блюда и заготовки. Рассказываем, где и как найти боровик, чем полезен и вреден, а также как правильно его употреблять.

Что такое боровик и как выглядит

Боровик — съедобный гриб из рода семейства Болетовые. Свое название он получил из-за места обитания. Обычно боровики растут в хвойных лесах — борах. Его еще называют белым из-за того, что его светлая мякоть не изменяет цвет на срезе. Обычный белый гриб и боровик действительно похожи и являются представителями одного рода.

Однако от белого боровик отличается более темной окраской шляпки и мякоти, в том числе после сушки. Кроме того, белые грибы растут в смешанных лесах. У боровика крупная, выпуклая, гладкая или слегка бархатистая шляпка диаметром от 5 до 30 сантиметров. Если погода слишком дождливая, то шляпка может покрыться слизью, «омылиться». У боровика ножка обладает приятным запахом смолистой еловой древесины, у белого гриба на срезе такого запаха нет.

Боровик обладает темной шапкой и высокой ножкой
Боровик обладает темной шапкой и высокой ножкой
Фото:

Где растет боровик в России

Боровики растут почти по всей территории России, за исключением районов Крайнего Севера. Они растут в хвойных лесах Центральной России, на Урале, в Сибири, на Дальнем востоке, в Карелии, на Кавказе, в Мурманской области. Время активного роста грибов — с июня по октябрь, пик сбора приходится на август. 

Как собирать боровики 

Ранее утро — лучшее время для сбора грибов. Утренняя роса подчеркивает шляпки и помогает их заметить. По этой же причине шансы найти грибы после дождя значительно выше.

Собирать боровики следует подальше от автомобильных дорог и промышленных предприятий, так как они способны накапливать токсины и тяжелые металлы. Следует уделять особое внимание небольшим возвышенностям, старым тропам. Боровики предпочитают рыхлые почвы и достаточное освещение, поэтому в плотных зарослях вероятность их обнаружения снижается.

Необходимо соблюдать осторожность при сборе грибов, чтобы не повредить грибницу, поскольку основная его масса расположена под землей. Собранное лучше сразу очистить от лесного мусора и грязи, чтобы сохранить вкус и аромат. Для сохранения свежести грибов лучше их чистить и перерабатывать в день сбора.

Чем полезен боровик

В беседе с URA.RU диетолог Лариса Никитина рассказала, что боровик богат витаминами B1, B2, B3, B5, B9, которые важны для функционирования нервной системы, обмена веществ и кроветворения. В них также находятся калий, фосфор, железо, цинк и медь. Также в этом грибе находится много белка — почти 4 грамма на 100 грамм боровика. По словам эксперта, это очень полезно для сердца и нервной системы.

«Грибы содержат бета-глюканы, которые помогают укреплять иммунную систему организма. И, хотя это не лечебное средство, но регулярное употребление этих грибов полезно для здоровья», — рассказала специалист. 

Как правильно употреблять и готовить боровики

Боровики нельзя есть сырыми, потому что они содержат хитин, который плохо переваривается организмом человека. Употребление большого количества сырых или недостаточно обработанных грибов может вызвать тяжесть в желудке, вздутие живота, диарею и рвоту. Однако можно жарить, варить, тушить, сушить и мариновать, сообщил диетолог Никитина. 

По ее словам, для маринования больше подходят молодые грибы, так как сохраняют плотность. Взрослые, рыхлые грибы эксперт советует варить или сушить. Причем в сушеном варианте эти грибы наиболее полезны, считает специалист. «При таком способе обработки белок усваивается лучше, а вкус и аромат концентрируются. Порошок из сушеных белых грибов добавляют в супы и соусы. Это придает блюдам насыщенный грибной аромат и экономит продукт», — сообщила диетолог. 

Лариса Никита порекомендовала перед приготовлением грибы почистить и удалить жесткие и старые ножки. Также она посоветовала заняться приготовлением блюд из них в день сбора, так как они быстро теряют свежесть и полезные свойства.

Кому вредно есть боровики

Белые грибы строго противопоказаны детям младше трех лет, а также не рекомендуются к употреблению детьми до семи лет, поскольку содержащийся в них хитин тяжело усваивается организмом.

Как пояснила специалист, у детей и лиц с нарушениями пищеварения грибные белки способны провоцировать ощущение тяжести, вздутие живота и дискомфорт. Особую осторожность при употреблении грибов следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Сколько можно употреблять грибов в день 

Для того, чтобы не было тяжести в желудке, диетолог рекомендует употреблять в сутки не более 150-200 грамм грибов. Однако суточную норму она также советует разделить на два приема пищи с разнице хотя бы три-четыре часа. По словам диетолога, при правильном употреблении гриб является оптимальным выбором для диетического рациона. Он низкокалорийный, содержит много белка и пищевых волокон. По словам эксперта, это делает его одним из наиболее полезных грибов.

Три рецепта с боровиками

Салат с жаренным боровиком

Этот салат подойдет к ужину
Этот салат подойдет к ужину
Фото:

Приготовление: картофель следует отварить на слабом огне в течение 25–30 минут до полной готовности, после чего очистить его от кожуры и нарезать средними кубиками. Грибы необходимо порезать небольшими кусочками. Лук, предварительно очищенный, нарезается тонкими полукольцами и обжаривается на разогретой сковороде с добавлением масла в течение 2–3 минут до появления золотистого оттенка. К луку добавляются нарезанные грибы, после чего ингредиенты продолжают жарить совместно примерно 5–7 минут. Маринованные огурцы нарезаются кубиками, укроп мелко шинкуется.

В глубокой миске соединяют обжаренные грибы с луком, картофель и огурцы, при необходимости блюдо солят и перчат по вкусу. Затем к салату добавляют сметанную заправку и нарубленный укроп, после чего все ингредиенты тщательно перемешивают.

Рагу с маринованным боровиком

Рагу можно приготовить к праздничному столу
Рагу можно приготовить к праздничному столу
Фото:

Приготовление: кабачки обжаривают до появления золотистой корочки, после чего добавляют лук. Через пять минут к овощам добавляют болгарский перец и продолжают совместное обжаривание еще в течение 5 минут. Далее в сковороду выкладывают картофель, жарят на среднем огне около 20 минут, периодически помешивая содержимое.

Затем добавляют грибы, блюдо приправляют солью и перцем по вкусу. Спустя три минуты огонь выключают и посыпают рагу измельченным чесноком. Блюдо накрывают крышкой и оставляют настаиваться в течение двадцати минут.

Боровик в сметане на сковороде

Сытное и простое блюдо
Сытное и простое блюдо
Фото:

Приготовление: свежие белые грибы необходимо тщательно вымыть под проточной холодной водой и нарезать средними кусочками; при использовании мелких грибов допускается оставить их целыми. Лук следует измельчить небольшими кубиками. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить лук на среднем огне до появления золотистого оттенка, что обычно занимает около 5–7 минут.

Затем к луку добавить подготовленные грибы и продолжить обжаривание на среднем огне до полного испарения жидкости 10 минут. После этого в сковороду ввести сметану и тщательно перемешать ингредиенты. Огонь уменьшить до минимального, блюдо посолить и поперчить по вкусу. При подаче рекомендуется украсить грибы свежей зеленью укропа или петрушки.

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Гриб боровик— настоящий царь леса. Он растет почти во всех регионах России. Его большие размеры, неповторимый вкус и питательность позволяют готовить разные домашние блюда и заготовки. Рассказываем, где и как найти боровик, чем полезен и вреден, а также как правильно его употреблять. Что такое боровик и как выглядит Боровик — съедобный гриб из рода семейства Болетовые. Свое название он получил из-за места обитания. Обычно боровики растут в хвойных лесах — борах. Его еще называют белым из-за того, что его светлая мякоть не изменяет цвет на срезе. Обычный белый гриб и боровик действительно похожи и являются представителями одного рода. Однако от белого боровик отличается более темной окраской шляпки и мякоти, в том числе после сушки. Кроме того, белые грибы растут в смешанных лесах. У боровика крупная, выпуклая, гладкая или слегка бархатистая шляпка диаметром от 5 до 30 сантиметров. Если погода слишком дождливая, то шляпка может покрыться слизью, «омылиться». У боровика ножка обладает приятным запахом смолистой еловой древесины, у белого гриба на срезе такого запаха нет. Где растет боровик в России Боровики растут почти по всей территории России, за исключением районов Крайнего Севера. Они растут в хвойных лесах Центральной России, на Урале, в Сибири, на Дальнем востоке, в Карелии, на Кавказе, в Мурманской области. Время активного роста грибов — с июня по октябрь, пик сбора приходится на август.  Как собирать боровики  Ранее утро — лучшее время для сбора грибов. Утренняя роса подчеркивает шляпки и помогает их заметить. По этой же причине шансы найти грибы после дождя значительно выше. Собирать боровики следует подальше от автомобильных дорог и промышленных предприятий, так как они способны накапливать токсины и тяжелые металлы. Следует уделять особое внимание небольшим возвышенностям, старым тропам. Боровики предпочитают рыхлые почвы и достаточное освещение, поэтому в плотных зарослях вероятность их обнаружения снижается. Необходимо соблюдать осторожность при сборе грибов, чтобы не повредить грибницу, поскольку основная его масса расположена под землей. Собранное лучше сразу очистить от лесного мусора и грязи, чтобы сохранить вкус и аромат. Для сохранения свежести грибов лучше их чистить и перерабатывать в день сбора. Чем полезен боровик В беседе с URA.RU диетолог Лариса Никитина рассказала, что боровик богат витаминами B1, B2, B3, B5, B9, которые важны для функционирования нервной системы, обмена веществ и кроветворения. В них также находятся калий, фосфор, железо, цинк и медь. Также в этом грибе находится много белка — почти 4 грамма на 100 грамм боровика. По словам эксперта, это очень полезно для сердца и нервной системы. «Грибы содержат бета-глюканы, которые помогают укреплять иммунную систему организма. И, хотя это не лечебное средство, но регулярное употребление этих грибов полезно для здоровья», — рассказала специалист.  Как правильно употреблять и готовить боровики Боровики нельзя есть сырыми, потому что они содержат хитин, который плохо переваривается организмом человека. Употребление большого количества сырых или недостаточно обработанных грибов может вызвать тяжесть в желудке, вздутие живота, диарею и рвоту. Однако можно жарить, варить, тушить, сушить и мариновать, сообщил диетолог Никитина.  По ее словам, для маринования больше подходят молодые грибы, так как сохраняют плотность. Взрослые, рыхлые грибы эксперт советует варить или сушить. Причем в сушеном варианте эти грибы наиболее полезны, считает специалист. «При таком способе обработки белок усваивается лучше, а вкус и аромат концентрируются. Порошок из сушеных белых грибов добавляют в супы и соусы. Это придает блюдам насыщенный грибной аромат и экономит продукт», — сообщила диетолог.  Лариса Никита порекомендовала перед приготовлением грибы почистить и удалить жесткие и старые ножки. Также она посоветовала заняться приготовлением блюд из них в день сбора, так как они быстро теряют свежесть и полезные свойства. Кому вредно есть боровики Белые грибы строго противопоказаны детям младше трех лет, а также не рекомендуются к употреблению детьми до семи лет, поскольку содержащийся в них хитин тяжело усваивается организмом. Как пояснила специалист, у детей и лиц с нарушениями пищеварения грибные белки способны провоцировать ощущение тяжести, вздутие живота и дискомфорт. Особую осторожность при употреблении грибов следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Сколько можно употреблять грибов в день  Для того, чтобы не было тяжести в желудке, диетолог рекомендует употреблять в сутки не более 150-200 грамм грибов. Однако суточную норму она также советует разделить на два приема пищи с разнице хотя бы три-четыре часа. По словам диетолога, при правильном употреблении гриб является оптимальным выбором для диетического рациона. Он низкокалорийный, содержит много белка и пищевых волокон. По словам эксперта, это делает его одним из наиболее полезных грибов. Три рецепта с боровиками Салат с жаренным боровиком Приготовление: картофель следует отварить на слабом огне в течение 25–30 минут до полной готовности, после чего очистить его от кожуры и нарезать средними кубиками. Грибы необходимо порезать небольшими кусочками. Лук, предварительно очищенный, нарезается тонкими полукольцами и обжаривается на разогретой сковороде с добавлением масла в течение 2–3 минут до появления золотистого оттенка. К луку добавляются нарезанные грибы, после чего ингредиенты продолжают жарить совместно примерно 5–7 минут. Маринованные огурцы нарезаются кубиками, укроп мелко шинкуется. В глубокой миске соединяют обжаренные грибы с луком, картофель и огурцы, при необходимости блюдо солят и перчат по вкусу. Затем к салату добавляют сметанную заправку и нарубленный укроп, после чего все ингредиенты тщательно перемешивают. Рагу с маринованным боровиком Приготовление: кабачки обжаривают до появления золотистой корочки, после чего добавляют лук. Через пять минут к овощам добавляют болгарский перец и продолжают совместное обжаривание еще в течение 5 минут. Далее в сковороду выкладывают картофель, жарят на среднем огне около 20 минут, периодически помешивая содержимое. Затем добавляют грибы, блюдо приправляют солью и перцем по вкусу. Спустя три минуты огонь выключают и посыпают рагу измельченным чесноком. Блюдо накрывают крышкой и оставляют настаиваться в течение двадцати минут. Боровик в сметане на сковороде Приготовление: свежие белые грибы необходимо тщательно вымыть под проточной холодной водой и нарезать средними кусочками; при использовании мелких грибов допускается оставить их целыми. Лук следует измельчить небольшими кубиками. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить лук на среднем огне до появления золотистого оттенка, что обычно занимает около 5–7 минут. Затем к луку добавить подготовленные грибы и продолжить обжаривание на среднем огне до полного испарения жидкости 10 минут. После этого в сковороду ввести сметану и тщательно перемешать ингредиенты. Огонь уменьшить до минимального, блюдо посолить и поперчить по вкусу. При подаче рекомендуется украсить грибы свежей зеленью укропа или петрушки.
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