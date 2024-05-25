Для жителей Курганской области проведут ярмарку вакансий

26 мая 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

В Курганской области было создано около 10 тысяч рабочих мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане 28 июня состоится федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «В ближайшее время у жителей региона, которые находятся в поиске работы, будет возможность напрямую пообщаться с работодателями. 28 июня в областной филармонии состоится федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства „Работа России. Время возможностей“. В ней ожидается участие более 50 работодателей, также будут представлены учебные заведения», — сообщили в telegram-канале правительства. На ярмарку приглашаются соискатели, студенты и выпускники. В правительстве отметили, что за пять лет безработица в регионе снизилась в 25 раз, а за последние годы было создано около 10 тысяч новых рабочих мест. Первый этап ярмарки вакансий прошел 24 мая в центре занятости населения. Более 30 работодателей предлагали около 1600 вакансий и провели свыше 450 собеседований. Предварительно договориться о трудоустройстве получилось с 136 курганцами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 28 июня состоится федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «В ближайшее время у жителей региона, которые находятся в поиске работы, будет возможность напрямую пообщаться с работодателями. 28 июня в областной филармонии состоится федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства „Работа России. Время возможностей“. В ней ожидается участие более 50 работодателей, также будут представлены учебные заведения», — сообщили в telegram-канале правительства. На ярмарку приглашаются соискатели, студенты и выпускники. В правительстве отметили, что за пять лет безработица в регионе снизилась в 25 раз, а за последние годы было создано около 10 тысяч новых рабочих мест. Первый этап ярмарки вакансий прошел 24 мая в центре занятости населения. Более 30 работодателей предлагали около 1600 вакансий и провели свыше 450 собеседований. Предварительно договориться о трудоустройстве получилось с 136 курганцами.